An GiangLê Tuấn Quốc hàng ngày đều mang những món ăn như mì tôm hùm, miến cua hoàng đế để đãi đội thợ xây nhà, vì thông cảm với nỗi vất vả của người lao động.

Hơn một tháng nay, công trường xây căn nhà mới của vợ chồng anh Quốc ở xã Châu Phú, tỉnh An Giang lại rộn ràng mỗi khi đến giờ nghỉ giải lao. Thay vì trà đá, bánh ngọt, nhóm thợ được chủ nhà chiêu đãi những bữa ăn phụ thịnh soạn, nóng hổi, "sang chảnh như nhà hàng 5 sao".

Như ngày 8/8, anh Quốc đi chợ từ sáng sớm, chọn mua ba con cua hoàng đế và sườn heo để chuẩn bị món miến sườn cay lá quế cho 12 người thợ. Lần đầu chế biến món mới, anh loay hoay hơn bốn tiếng trong bếp để kịp mang ra công trường lúc 14h30.

Ở miền Tây, gia chủ nấu ăn cho thợ xây là một nét văn hóa thể hiện tấm lòng, mong họ có thêm sức khỏe để làm việc. Tùy điều kiện kinh tế, có nhà lo cả ba bữa, có nhà chỉ chuẩn bị bữa phụ. Nhưng với anh Quốc, việc này mang một ý nghĩa đặc biệt hơn, được anh ấp ủ từ nhiều năm trước khi còn đi phụ hồ.

"Tôi từng trải qua những ngày làm việc quần quật ngoài công trường, thấm thía nỗi mệt nhọc và hiểu rằng một bữa ăn ngon, hợp khẩu vị quan trọng thế nào", Quốc nói.

Chàng trai miền Tây nấu tôm hùm, cua hoàng đế đãi thợ xây Đoạn video ghi lại cảnh Lê Quốc nấu món mì tôm hùm xanh xào rau củ đãi thợ xây nhà hôm 26/7. Nguồn: Lê Quốc

Theo chàng trai gia chủ, ngày công 300.000-450.000 đồng của thợ xây không cao, nhiều người phải tằn tiện chi tiêu, ăn uống đạm bạc để dành tiền gửi về cho gia đình. Chính ký ức đó đã thôi thúc anh tự dặn lòng, sau này khi xây nhà nhất định phải chuẩn bị những bữa ăn tươm tất cho những người thợ.

Từ giữa tháng 6, khi căn nhà khởi công, Quốc bắt tay vào thực hiện lời hứa. Dù bận rộn kinh doanh, anh vẫn dành 3-5 tiếng mỗi ngày để lên thực đơn, đi chợ và nấu nướng. Anh đứng bếp chính, còn vợ và một người bạn phụ giúp sơ chế, dọn dẹp.

Thực đơn đãi thợ của Quốc đa dạng và liên tục thay đổi để không gây nhàm chán. Đến nay, anh đã nấu hơn 40 món khác nhau, từ những món quen thuộc như bún chả Hà Nội, bò kho, phở bò, vịt nướng lá mắc mật đến những món cao cấp ít người có dịp thưởng thức như mì tôm hùm, súp cua gạch Cà Mau, miến cua hoàng đế.

Một số món ăn Lê Quốc nấu để đãi đội thợ xây từ tháng 6/2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Để đảm bảo độ tươi ngon, 9h sáng anh đi chợ, sau về sơ chế và nấu. Với các món khô, anh đóng gói cẩn thận trong hộp giấy. Với món nước, anh chở cả bếp gas ra công trình để giữ độ nóng hổi, phục vụ trong tô sứ sạch sẽ.

Chi phí cho mỗi bữa ăn phụ dao động khá lớn. "Có ngày chỉ tốn 300.000-400.000 đồng, nhưng những hôm nấu món đặc biệt như tôm hùm, cua hoàng đế, cua Cà Mau chi phí lên đến 3-4 triệu đồng", Quốc nói. Trung bình mỗi ngày, anh chi khoảng một triệu đồng.

Trước một số ý kiến cho rằng "tiền đãi thợ ăn tốn kém ngang tiền xây nhà", Quốc không bận tâm. Anh giải thích, có những món ăn người khác được thưởng thức, nhưng nhiều người lao động có khi cả đời chưa được nếm thử.

"Trong khả năng của mình, tôi muốn nấu thật nhiều món ngon để các cô chú, anh chị thợ xây được trải nghiệm. Đó là niềm vui của tôi", anh nói.

Đội thợ xây nhà cho Lê Quốc thưởng thức bữa ăn chiều do chủ nhà nấu tặng một chiều cuối tháng 7/2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tấm lòng của gia chủ khiến những người thợ xây không khỏi bất ngờ và cảm kích. Anh Văn Tuấn, một thợ xây có hơn 40 tuổi nghề ở An Giang, cho biết từng được nhiều chủ nhà đãi ăn nhưng chưa ở đâu đặc biệt như nhà anh Quốc. Mỗi ngày, anh và đồng nghiệp đều háo hức chờ đợi xem hôm nay sẽ được ăn món gì mới.

"Có lẽ điều khiến tôi và mọi người luyến tiếc nhất khi xây xong nhà cho Quốc là không còn được thưởng thức những món ăn cậu ấy nấu nữa", anh Tuấn nói.

Còn ông Công Nhí, một người thợ khác trong đội, hài hước nhận xét: "Nhiều món Quốc nấu còn ngon hơn cả vợ tôi ở nhà. Mỗi ngày đi làm đều mong đến giờ nghỉ để xem có món gì hấp dẫn đang chờ".

Lê Quốc chuẩn bị sườn, cua hoàng đế để nấu tặng đội thợ xây của gia đình, ngày 8/8. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Căn nhà mới của Quốc dự kiến hoàn thành trong khoảng hai tháng nữa. Ông bố hai con cho biết sẽ tiếp tục nâng cấp thực đơn, nghiên cứu thêm các đặc sản vùng miền khác để đãi đội thợ. Riêng ngày bận đột xuất, anh sẽ đặt đồ ăn sẵn giao đến tận nơi, quyết không bỏ bữa nào.

"Ý tưởng này được cả gia đình ủng hộ nên tôi sẽ làm đến cùng. Nấu ăn cho mọi người cũng là một cách tôi tìm thấy niềm vui cho mình", Quốc nói.

Quỳnh Nguyễn