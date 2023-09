Chàng trai mắc kẹt dương vật giả trong trực tràng

TP HCMNam thanh niên 21 tuổi, cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175, với đồ chơi tình dục hình dáng giống dương vật, kẹt sâu trong trực tràng.

Do dị vật kích thước lớn, nằm sâu, dễ gây tổn thương trực tràng, các bác sĩ dùng dụng cụ để lấy dị vật qua đường hậu môn an toàn, không cần phẫu thuật. Sau 30 phút can thiệp, ê kíp lấy ra dị vật kích thước 25x5 cm ra khỏi lòng trực tràng. Hiện, người bệnh được theo dõi sức khỏe.

Ngày 7/9, bác sĩ Phạm Ngọc Hoan, Khoa Ngoại bụng, cho biết dị vật hậu môn - trực tràng nếu không xử trí kịp thời có thể dẫn tới nguy cơ tắc ruột, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận rải rác một vài trường hợp dị vật trực tràng, may mắn đều được xử trí kịp thời.

Bác sĩ khuyến cáo không nên sử dụng bất kỳ dụng cụ nào đưa vào vùng hậu môn trực tràng, dưới bất kể hình thức nào. Khi có dị vật đường hậu môn, tuyệt đối không không sử dụng panh, kẹp hoặc cho tay vào để tự lấy dị vật ra. Những động tác này sẽ không lấy được dị vật mà làm tăng nguy cơ đẩy chúng vào sâu, gây tổn thương trực tràng.

Khi có sự cố tương tự, bệnh nhân nhanh chóng tới các cơ sở y tế để được bác sĩ chuyên môn hỗ trợ kịp thời.

Lê Phương