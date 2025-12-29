Chàng trai leo 4 tầng nhà cứu bé trai kẹt 'chuồng cọp'

Trung QuốcNghe tiếng kêu cứu, Guo Yingxin lao đến tòa chung cư, tay không leo lên tầng 4 để đỡ bé trai đang bị kẹt cổ ở "chuồng cọp".

Sự việc xảy ra tối 24/12 tại quận Thiên Hà, thành phố Quảng Châu. Video nhân chứng ghi lại cho thấy một bé trai bị lọt người qua khe lồng sắt bảo vệ, chỉ còn phần đầu mắc lại khiến cả cơ thể treo lơ lửng giữa không trung. Đứa trẻ hoảng loạn, vùng vẫy liên tục khiến nguy cơ tuột xuống hoặc ngạt thở rất cao.

Phát hiện sự việc, Guo Yingxin, 24 tuổi, cùng hai thanh niên khác ở gần đó lập tức hành động. Từng là vận động viên thể thao, Yingxin mất chưa đầy một phút để leo từ mặt đất lên tầng 4 bằng cách bám vào khung sắt cửa sổ các hộ dân.

Tiếp cận được đứa trẻ, Yingxin một tay bám chặt song sắt làm điểm tựa, tay kia dùng hết sức nâng mông bé lên để giảm áp lực cho vùng cổ. Anh giữ chặt bé trong tư thế đó, phối hợp với người bên trong căn hộ khéo léo đẩy ngược đứa trẻ vào nhà an toàn.

ba thanh niên leo tường rào cứu bé trai bị kẹt đầu ở song sắt tầng bốn, treo lơ lửng tại một chung cư ở quận Thiên Hà, Quảng Châu, tối 24/12. Ảnh: Jimu News

Hỗ trợ cuộc giải cứu còn có Lei Jiayi, 22 tuổi, bác sĩ nội trú và Huang Yefan, 26 tuổi. Trong khi Yingxin leo lên cao, hai người này trèo lên mái che tầng hai, căng sẵn áo khoác dày làm lưới đỡ đề phòng bé trai bị rơi xuống.

Toàn bộ quá trình giải cứu diễn ra trong 10 phút. Lực lượng cứu hỏa và cảnh sát sau đó có mặt kiểm tra, xác nhận bé trai không gặp chấn thương nghiêm trọng.

Guo Yingxin hiện là chủ một cửa hàng gà rán và là huấn luyện viên bóng đá bán thời gian. Chia sẻ về khoảnh khắc sinh tử, chàng trai nói: "Tôi không kịp nghĩ gì, chỉ biết mạng người là quan trọng nhất. Tôi tin ai ở hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như vậy".

Chính quyền quận Thiên Hà sau đó đã tuyên dương tinh thần dũng cảm của nhóm thanh niên vì đã phản ứng nhanh, tận dụng địa hình để cứu người trước khi đội cứu hộ chuyên nghiệp kịp đến nơi.

