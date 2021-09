Chàng trai làm kỹ thuật, cá tính mạnh

Để biết ai là người trong tim, phải chờ đến khi bị ốm, bạn sẽ gặp hình ảnh của họ đầu tiên.

Tôi sẽ viết thật ngắn gọn vì thời gian luôn bị lãng phí. Tôi sinh năm 1994, làm về kỹ thuật (không phải IT), mức lương tạm ổn để lo cho bản thân và phụ giúp gia đình, cao 1,74 m (cân đối), vẻ ngoài đủ để không hòa lẫn vào đám đông, tự tin, có gu và chất riêng, cá tính mạnh và luôn sống cho những kỳ vọng. Gia đình tôi cơ bản và sống ở ngoại ô. Xong rồi đấy, hơi "phiền" nhỉ, vì thông tin cơ bản nên không cần dài dòng cho lắm. Bên dưới là một số thông tin ngoài lề.

Tự ví bản thân như một chiếc gương, cách đối xử của tôi sẽ phản ánh thiện chí của bạn. Dĩ nhiên, khi bạn đủ tốt, tôi cũng sẽ đối xử với bạn tốt hơn một chút để đáp trả. Just like an Introverted Extrovert.

Là một Scorpio điển hình, hứng thú với những giá trị cốt lõi; việc đọc vị người khác, xác suất đúng cũng cao. Yêu thích nhân vật phản anh hùng, không hứng thú với các vai chính vì nó chán ngắt. Thật khó để xem những bộ phim tình cảm vì nó cũng chán như vậy.

Biết cách làm cho cuộc sống thú vị và khiến người khác cũng trở nên thú vị theo. Luôn cảm thấy lạc lõng, đơn độc ngay cả khi đang nói cười tít mắt với mọi người, dù có khiếu hài hước và biết cách dẫn dắt câu chuyện. Không quan tâm đến những bề nổi của cuộc sống, nhưng tiền bạc dĩ nhiên là vấn đề khác. Một câu nói của diễn viên nọ đã trở thành kim chỉ nam: "Tiền không phải vạn năng, nhưng thiếu tiền thì không làm gì được".

Lối tư duy của người thuận não phải, ưa sáng tạo; thói quen cố hữu, thường viết gì đó bằng tay trái mỗi khi thức dậy. Không thích những lời sáo rỗng, triết lý suông được vay mượn hời hợt; một lời góp ý, chê bai thẳng thắn, chân tình sẽ dễ nghe hơn. Đặt nhiều kỳ vọng ở bản thân và luôn tự nâng cấp "phiên bản" của chính mình. Nghe nhạc hàn lâm, cổ điển. À, nhạc Trịnh rất hay và hơi khó hiểu đôi chút, có lẽ sự trải nghiệm còn chưa đủ (cười).

Chuyện tình cảm phong phú, tuy nhiên việc tìm thấy một ai đó là điều không hề dễ. Để phù hợp, cần nhiều hơn một yếu tố và quan điểm sống là điều quan trọng đầu tiên. Dĩ nhiên là tôi biết rõ vị trí đang đứng của mình và luôn theo đuổi những bậc thang của Maslow.

Yêu thích thiên nhiên và thế giới động vật. Người ta thường bảo động vật giống hệt một đứa trẻ con. Mark Twain từng nói: "Càng biết nhiều về con người, tôi càng yêu con chó của mình", hơi khó nghe nhưng tôi tán thành bằng cả hai tay.

Hình mẫu mà tôi tìm kiếm có vẻ đơn giản nhưng cũng có lẽ không, thử xem: chân thành, cả cách đến và đi; suy nghĩ sâu sắc hoặc đơn giản; kiên định vì không hứng thú với sự nửa vời; cao trên 1,55 m và gầy. Đẹp hay không đẹp không quan trọng, vì nếu cần sẽ biết cách để làm nổi bật hơn. Tuổi tác lớn hơn tôi một chút cũng không đáng lưu tâm. Khoảng cách? Thiết nghĩ có thể đi hơn 100 km chỉ để gặp người đang chờ đợi. Phải biết học cách thỏa hiệp giữa những cái "tôi" và có trách nhiệm với lời hứa.

À, khi có thêm người để được gọi là cha mẹ, dĩ nhiên tôi phải đối xử phải phép cho thật tròn vai. Trong chuyện tình cảm, Tinh Gia có nói một câu nghe rất buồn cười và thú vị, không phải là yêu hoặc thương mà là:"Tôi nuôi cô". Ừ, câu đó ấn tượng và nam tính hơn.

P/s: Có đôi chút yêu cầu, không biết có được mail nào không. Thôi kệ. Nhưng hãy cho tôi biết một chút quan điểm về tình yêu, bằng cách điền vào chỗ trống (hơi phiền nhỉ).

"Tình yêu vốn dĩ... nên...".

