Chàng trai lạc quan, tích cực thu hút em

Xin chào một nửa yêu thương của em. Anh đang ở đâu, hãy xuất hiện và làm bạn đồng hành với em nhé.

Đôi chút giới thiệu về em: Là một cô gái tỉnh lẻ nhanh nhẹn, hoạt bát (cao 1,56 m, nặng 47 kg), tin thờ đạo Công giáo, chịu khó, hiền lành. Sở thích khi nhàn rỗi là xem phim, chạy bộ, đọc sách, nấu ăn tuy không xuất sắc nhưng cũng không tệ quá, công việc ổn định đủ nuôi sống bản thân. Do tính cách độc lập, mạnh mẽ nên em không thích những ai ủy mị, yếu đuối, dựa dẫm và lười biếng.

Mong bạn đồng hành của em là chàng trai hiền lành, cùng đạo, chưa từng lập gia đình hay có con riêng, có nền tảng học hành để xây dựng cho bản thân những kỹ năng sống, cư xử hợp đạo lý làm người, khiêm tốn, không khoe khoang, sống và công tác tại Hà Nội.

Tất nhiên em hiểu nhân vô thập toàn nhưng điều quan trọng là chọn sự cố gắng rèn luyện bản thân, phấn đấu trở thành con người đạo đức, hữu ích trong xã hội làm lý tưởng, kim chỉ nam cho đôi chân mình bước đến. Có câu nói: "Hai người nhìn qua song sắt cửa nhà tù, một người nhìn thấy bùn đen, còn người kia nhìn thấy những vì sao". Mong em may mắn kết nối được một chàng trai lạc quan, tích cực như câu nói trên.

May mắn có thể tự tìm đến mỗi người hoặc nếu không, tự mình tạo ra may mắn cho mình vậy. Do đó em chủ động đăng bài lên VnExpress, hy vọng có chàng trai chung quan điểm về tầm nhìn trong cách sống sớm xuất hiện.

