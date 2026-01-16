Chàng trai kỹ thuật hiền lành, vui vẻ

Anh là người miền Trung, sống và làm việc tại Sài Gòn, làm bên mảng kỹ thuật, hiền lành, vui vẻ.

Chào em, người con gái hữu duyên đọc được bài viết này. Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã hơn 30 tuổi rồi. Anh loay hoay trong vòng quay cuộc sống mà quên đi tìm một nửa của cuộc đời. Đã gửi bài, từng gặp ít bạn nữ nhưng chắc duyên chưa tới nên anh vẫn tiếp nối những ngày độc thân. Sau một thời gian, anh lại gửi bài viết lên đây với hy vọng tìm được em.



Về bản thân, anh là một người miền Trung, sống và làm việc tại Sài Gòn. Anh làm bên mảng kỹ thuật. Về tính cách, anh được mọi người nhận xét là hiền lành, vui vẻ. Anh thích động vật, vì thế có nuôi một bé poodle để làm bạn, ngoài ra anh cũng nuôi cá để chăm sóc sau giờ làm việc. Là con trai nhưng anh cũng thích nấu ăn nữa. Anh hy vọng có duyên gặp được em, người cùng chung sở thích, nếu là người miền Trung nữa thì thật tuyệt (mà không phải cũng không sao). Hy vọng sớm nhận được mail từ em. Qua đây cũng xin cảm ơn VnExpress đã tạo ra chuyên mục để mọi người có cơ hội làm quen, kết nối với nhau.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ