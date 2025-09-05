Chàng trai hướng nội tìm người thương

Chào em - người đang đọc bài viết này, có thể cũng là người sẽ cùng anh bước tiếp con đường phía trước.

Anh 38 tuổi, làm việc tại công ty tư nhân, sống cùng gia đình tại Hà Nội. Ngoại hình anh tạm ổn, dễ nhìn, cao 1m77, nặng 72 kg. Công việc của anh không mang lại sự giàu có về vật chất nhưng đem lại sự ổn định và bình yên. Anh sống giản dị, tính tình khá hướng nội, ít giao du, chỉ đi làm rồi về nhà. Môi trường làm việc lại toàn con trai nên anh vẫn độc thân đến tận bây giờ.

Anh mong bài viết này có thể kết nối đến em và cho cả hai cơ hội để tìm hiểu. Anh không tìm người hoàn hảo vì chính anh cũng có khá nhiều thiếu sót, chỉ mong tìm được người để yêu thương đúng nghĩa. Không phải chỉ yêu nhau trong những lúc vui vẻ, dễ dàng mà là yêu cả những lúc khó khăn, trắc trở.

Anh không có yêu cầu gì, chỉ mong em cũng ở Hà Nội để chúng ta thuận tiện gặp gỡ và tìm hiểu. Em có thể ít hơn hay nhiều tuổi hơn anh cũng được, vì khi đã hợp nhau, tuổi tác chỉ là con số.

Nếu em cũng đang tìm mối quan hệ nghiêm túc để gắn bó lâu dài, anh hy vọng chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng. Biết đâu đó lại là khởi đầu cho một hành trình ý nghĩa.

