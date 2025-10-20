Chàng trai hướng nội tìm một nửa của đời mình

Chỉ mong tìm người để từ từ tìm hiểu, biết lắng nghe, có chút đồng điệu, rồi chuyện gì đến thì đến.

Chào bạn nào đó đang lướt qua đây. Mình là Tuấn Anh, sinh năm 1999, đang sống ở Bình Định, chiều cao không quá nổi bật, 1m67, tính cách hơi trầm, khép kín một chút, kiểu người sống hướng nội và không ồn ào. Nhưng nếu bắt được đúng kênh, mình lại là người nói chuyện rất nhiều và có thể chia sẻ đủ thứ trên đời. Rảnh thì mình thích nghe nhạc, đi dạo, cà phê một mình, hoặc trốn ra biển vào mỗi cuối tuần cho nhẹ đầu. Không đòi hỏi nhiều ở người khác, chỉ cần một cuộc trò chuyện bình thường, là đủ thấy vui.

Mình không vội vàng, cũng không vẽ ra hình mẫu cụ thể. Có lẽ chỉ mong tìm một người để từ từ tìm hiểu, biết lắng nghe, có chút đồng điệu, rồi chuyện gì đến thì đến. Điều nhỏ nhặt cũng có thể khiến mình thấy ấm lòng như việc ai đó nhớ hôm nay mình mệt hay vui, hay chỉ đơn giản là chịu ngồi nghe mình nói chuyện linh tinh. Nếu thấy hợp vibe, cứ nhắn cho mình một câu "chào", mình sẽ trả lời. Còn lại thì... để thời gian kể tiếp nha.

