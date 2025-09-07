Chàng trai hướng nội, điềm tĩnh tìm bạn đồng hành

Mình 33 tuổi, sinh ra và lớn lên ở miền Nam, gia đình bình thường, không gánh nặng; bản thân sống lành mạnh, không vướng tệ nạn.

Mình có công việc ổn định với thu nhập khoảng 15-25 triệu mỗi tháng và tổng tài sản cá nhân trong khoảng 100-300 triệu đồng.

Tính cách mình thuộc nhóm INTP, hướng nội, điềm tĩnh, thích suy nghĩ sâu và trân trọng sự giản dị. Ngoài công việc, mình thường đọc sách, tìm tòi kiến thức mới, nghe nhạc hoặc đi dạo để cân bằng cuộc sống.

Trong mối quan hệ, mình mong tìm một người nghiêm túc, cùng hướng đến sự gắn bó lâu dài. Tiêu chí mình hướng đến là:

- Có trình độ từ cao đẳng đến đại học.

- Là người hướng nội.

- Không làm việc trong các ngành: tài chính, kế toán, luật, sale, kinh doanh và y tế.

- Thu nhập ổn định từ 15-25 triệu/tháng, tổng tài sản cá nhân 100-300 triệu.

- Gia đình bình thường, không gánh nặng, không tệ nạn; nếu là người mồ côi thì càng tốt.

- Về tôn giáo: không tôn giáo hoặc Phật giáo, và không mê tín dị đoan.

Mình tin rằng một mối quan hệ bền vững được xây dựng từ sự chân thành, thấu hiểu và đồng hành. Nếu bạn thấy phù hợp với những điều trên, hy vọng chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện giản dị để hiểu nhau nhiều hơn.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ