Chàng trai hôn mê sau khi tự truyền dịch giải rượu

Điện BiênUống rượu say, thanh niên 26 tuổi tự truyền dịch giải rượu tại nhà, sau đó hôn mê, khó thở dữ dội, tím tái, phải cấp cứu.

Ngày 26/12, đại diện Bệnh viện Đa khoa Điện Biên cho biết bệnh nhân được người nhà đưa vào bệnh viện trong tình trạng miệng trào nhiều bọt hồng, suy hô hấp. Hai ngày trước, anh uống nhiều rượu, sau đó do cảm thấy mệt mỏi nên đã tự ý truyền dịch tại nhà với mục đích giải rượu. Tuy nhiên, trong quá trình truyền, người bệnh bất ngờ khó thở tăng nhanh, tím tái nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân suy hô hấp nặng, nồng độ oxy trong máu (SpO2) giảm, phổi có nhiều ran ẩm hai bên, kết quả chụp X-Quang ngực cho thấy hình ảnh phù phổi cấp.

Êkíp cấp cứu đảm bảo hô hấp, sử dụng thuốc lợi tiểu và hồi sức tích cực. Sau khi kiểm soát được tình trạng ban đầu, bệnh nhân được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Hiện tại, anh được thở máy qua ống nội khí quản, da niêm mạc hồng hào, tình trạng hô hấp có cải thiện, các chỉ số sinh tồn tạm thời ổn định.

Bác sĩ Dương Văn Ninh - Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, cho biết truyền dịch là một can thiệp y khoa, chỉ được thực hiện khi có chỉ định của bác sĩ và cần theo dõi chặt chẽ. Việc tự ý truyền có thể gây nhiều biến chứng như phản vệ, nhiễm khuẩn huyết, đặc biệt có thể gây quá tải tuần hoàn, dẫn đến phù phổi cấp và suy hô hấp trong thời gian rất ngắn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Người vừa uống rượu bia có hệ tim mạch và bài tiết đang bị quá tải, việc truyền thêm dịch nên càng dễ gây phù phổi cấp, suy tim cấp. Tự ý truyền dịch còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm như sốc phản vệ, tắc mạch do khí, nhiễm trùng máu... với tỷ lệ tử vong cực cao nếu không có thiết bị cấp cứu tại chỗ.

Bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý truyền dịch, tiêm thuốc tại nhà, không coi truyền dịch là biện pháp bồi bổ sức khỏe hay giải rượu. Thay vì truyền dịch, người dân nên bổ sung nước và điện giải bằng đường uống như uống oresol, nước trái cây hoặc ăn cháo loãng. Khi có các biểu hiện bất thường như mệt mỏi nhiều, khó thở, tức ngực, tím tái hoặc sau khi sử dụng rượu bia, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, tư vấn và điều trị kịp thời.

