Chàng trai hồi sinh khi người thân đưa về nhà lo hậu sự

Thái NguyênThanh niên 19 tuổi bị tai nạn giao thông đa chấn thương tiên lượng tử vong, trên đường gia đình đưa về nhà lo hậu sự thì bất ngờ tỉnh lại.

Ngày 9/8, đại diện Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương nghiêm trọng: Chấn thương sọ não, gan, hàm mặt; tổn thương phổi, tràn máu - tràn khí màng phổi hai bên; gãy nhiều xương sườn, cẳng tay và đùi phải.

Do tiên lượng tình trạng quá nặng, nguy cơ tử vong rất cao, gia đình xin đưa bệnh nhân về nhà. Trên đường về, người nhà bất ngờ phát hiện bệnh nhân cử động nhẹ ở đầu ngón tay nên đưa trở lại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, nhập khoa Hồi sức tích cực - Chống độc điều trị tiếp.

Lúc này, người bệnh hôn mê, thở máy qua ống nội khí quản, da niêm mạc nhợt nhạt, biến dạng vùng mặt, dẫn lưu khoang màng phổi hai bên, sốt cao liên tục 40-41°C, phổi giảm thông khí, tim nhịp nhanh. Êkíp cấp cứu tích cực bằng máy thở, lọc máu và dùng kháng sinh liều cao. Sau 20 giờ lọc máu liên tục, người bệnh tăng tiết nhiều đờm lẫn máu. Nhận thấy có nguy cơ tắc ống nội khí quản, hội chẩn lãnh đạo khoa chỉ định mở khí quản tại giường.

Bác sĩ điều trị bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Lương Lệ Quỳnh - người trực tiếp điều trị, cho biết trong quá trình này, người bệnh đột ngột đau bụng hạ vị, đi ngoài ra máu, mạch nhanh, huyết áp tụt. Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) bụng phát hiện vỡ túi giả phình động mạch manh tràng. Các bác sĩ nút mạch cầm máu, truyền gần 2 lít máu, may mắn người bệnh ổn định, các chỉ số sinh tồn cải thiện rõ rệt.

Sau 18 ngày hồi sức tích cực với 96 giờ lọc máu liên tục và 8 lần lọc máu ngắt quãng, người bệnh tỉnh táo hoàn toàn, chức năng hô hấp, tuần hoàn ổn định. Bác sĩ chỉ định phẫu thuật kết hợp xương hàm mặt, hai xương cẳng tay và xương đùi.

Tuy nhiên, do tổn thương phức tạp sau thời gian dài nằm bất động, người bệnh sưng đau vùng mổ, chảy dịch vàng, sốt cao kéo dài, phổi xẹp hai bên, đờm đặc. Êkíp đổi kháng sinh, chống đông dự phòng, chăm sóc toàn diện vết mổ và phổi bằng máy vỗ rung cao tần.

Sau 40 ngày điều trị tích cực, người bệnh hồi phục hoàn toàn, xuất viện. Đại diện bệnh viện nhận định đây là ca bệnh hồi phục kỳ diệu, cứu bệnh nhân "thoát khỏi tay tử thần" ngoạn mục.

Thúy Quỳnh