Chàng trai hiền lành, tốt bụng tìm bạn đời

Trên đời này có nhân duyên hay không, tôi không biết. Nhưng tôi biết, nếu bạn trân trọng tình cảm này của tôi, tôi nhất định sẽ không từ bỏ.

Tôi 26 tuổi, sống và lớn lên ở Sài Gòn - nơi có những chiều hoàng hôn đẹp nức nở (tin tôi đi, tôi hay đi dạo khi tan ca nên biết). Sở thích của tôi là đi dạo, nghe nhạc, gym, chạy bộ, cuối tuần hay dành một ngày đi đọc sách và ăn chay, thích chó mèo. Tính tình tôi hiền lành, tốt bụng, không rượu hay hút thuốc. Điều đơn giản nhất tôi mong muốn là có ai đó xuất hiện trong cuộc đời mình, bên cạnh, trò chuyện, nghe tôi than thở những điều đã xảy ra trong ngày.

Do hoàn cảnh, công việc nên tôi chưa có cơ hội tìm hiểu ai. Từng trải qua mối tình 5 năm, tôi tự nhận do khi yêu rất chân thành nên mới đi xa như vậy, nhưng có lẽ vậy chưa đủ, chắc duyên nợ không mỉm cười. Nếu có cơ hội, tôi sẽ nói rõ hơn về lý do nhé.

Tôi tin chẳng có gì trên đời là ngẫu nhiên, ông trời đã tính toán, sắp đặt tất cả. Hãy tin rằng ở một góc nào đó trong thế giới này, có một người đang âm thầm tìm và đợi bạn, chỉ cần tinh ý một chút, hai trái tim sẽ đồng điệu tìm thấy nhau.

Nếu bạn đọc những lời tâm sự của tôi và cảm nhận có sự đồng điệu, cùng tần số, hãy hồi âm nhé, có duyên thì cho nhau cơ hội nha. Chúc bạn một ngày vui vẻ và tràn đầy năng lượng trong công việc.

