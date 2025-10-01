Chàng trai hiền lành tìm cô gái thùy mị, tình cảm

Anh là chàng trai hiền lành, quê ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, đang sống tại một xã ngoại thành TP. Hồ Chí Minh.

Cuộc sống của người con trai xa nhà, hàng năm thường chỉ có dịp Tết mới về thăm nhà và bố mẹ. Ở cái tuổi cũng đã khá chững để lập gia đình, anh luôn mong muốn và khát khao tìm được một nửa yêu thương của mình.

Anh vào làm việc ở đây cũng đã được gần 15 năm, công việc tự do trong lĩnh vực bất động sản nên có thể tự sắp xếp và điều chỉnh thời gian, mức độ công việc. Trước đây anh từng học một trường đại học đẹp đẽ và nổi tiếng, nên thơ của vùng đất Nam Trung Bộ, rồi khăn gói vào TP. Hồ Chí Minh làm việc.

Anh theo mọi người nhận xét là hiền lành, tình cảm, hướng nội. Có lẽ vì tính cách từ lúc còn đi học tới giờ vẫn vậy. Ở cái tuổi cũng khá chững, có thể sẽ không được sôi nổi, lãng mạn như tuổi đôi mươi, nhất là anh lại không biết nói nhiều lời hoa mỹ, tán tỉnh. Nhưng bên trong, anh luôn chứa đựng một tâm hồn tình cảm, thật thà, chất phác.

Anh mong tìm một người cũng hiền lành, thùy mị, tình cảm để chúng mình cùng vun vén một tình yêu đẹp trong nay mai. Nếu em cũng quê ở vùng Bắc Bộ thì quá tuyệt, vì mình có nhiều điểm chung, thuận lợi trong quan điểm và phong tục. Còn nếu em quê ở một vùng quê khác thì cũng rất thú vị, để chúng mình có thể khám phá thêm nhiều điều mới mẻ trên đất nước mình.

Mong sớm nhận được thư em.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ