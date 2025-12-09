Chàng trai hiền lành, thích leo núi tìm người cùng tần số

Mong tìm được cô gái sống ở Sài Gòn hoặc có ý định gắn bó lâu dài ở đây, suy nghĩ trưởng thành và luôn phấn đấu trong cuộc sống.

Mình đọc báo VnExpress và tình cờ biết đến chuyên mục, đọc được nhiều bài viết thành đôi do quý báo kết duyên mà thành. Ở độ tuổi 32, mình mong tìm được người bạn đồng hành phù hợp qua bài viết này.

"Anh cao 1m7, nặng 70 kg, độc thân, quê ở Nam Định, sống và làm việc ở Sài Gòn. Theo nhận xét của một số người, anh thấy mình ưa nhìn, hiền lành, điềm đạm, sống tình cảm, không hút thuốc, không cờ bạc; biết uống chút rượu bia nhưng rất ít khi uống.

Sở thích của anh là leo núi, khi rảnh thì đi phượt đổi gió, ngắm phong cảnh, khám phá những cung đường mới và nét văn hóa ẩm thực. Nếu có em cùng đi thì hay biết mấy.

Anh mong muốn chúng ta sẽ xây dựng một mối quan hệ văn minh, luôn thoải mái và vui vẻ mỗi khi ở bên nhau. Mong tìm được em - người đang sống ở Sài Gòn hoặc có ý định gắn bó lâu dài ở đây, suy nghĩ trưởng thành và luôn phấn đấu trong cuộc sống. Chúng ta sẽ cùng nhau phát triển, hoàn thiện và trở thành phiên bản tốt hơn trong tương lai.

Em hy vọng giữa dòng người tấp nập, chúng ta sẽ gặp được nhau.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ