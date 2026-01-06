Chàng trai hiền lành, sống chân thành

Mình coi trọng gia đình, đề cao sự thẳng thắn và trách nhiệm trong cuộc sống.

Mình là nam, 33 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Nhật, cuộc sống đã tương đối ổn định. Mình viết bài này với mong muốn tìm một bạn gái quê Thanh Hóa. đang ở quê hoặc làm việc tại Nhật đều được, để tìm hiểu nghiêm túc và hướng tới hôn nhân nếu hợp nhau. Tính cách của mình hiền, sống chân thành, không rượu chè, không chơi bời. Mình coi trọng gia đình, đề cao sự thẳng thắn và trách nhiệm trong cuộc sống.

Mong muốn tìm một người bạn gái biết chia sẻ, tôn trọng lẫn nhau, cùng đồng hành xây dựng gia đình hạnh phúc lâu dài. Rất hy vọng có duyên gặp được người đồng hành nghiêm túc. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ