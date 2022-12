Chàng trai hiền, hay nói tìm bạn đồng hành

Mình là người bình thường nhưng con đường tình duyên muộn màng, lận đận.

Đầu tiên cho mình gửi lời chào tới những người đang xem bài viết này. Cảm ơn vì đã kiên nhẫn đọc hết bài.

Tuy hơn 34 tuổi nhưng trông mình vẫn trẻ, nhà ở thành phố Thái Nguyên. Công việc của mình là kinh doanh tự do và hướng dẫn mọi người tập gym nên mình luôn muốn giữ sức khỏe. Tính mình hiền và hay nói, thích nói nhiều và những công việc yêu cầu phải nói chuyện, trao đổi. Tất cả những gì mình đang làm đều là sở thích của bản thân. Thực sự lúc này mình thấy vui với cuộc sống của mình.

Năm nay khá lớn tuổi rồi, mình vẫn tìm người để cùng xây dựng cuộc sống lứa đôi. Đọc tâm sự của mọi người trên VnExpress đã lâu, nay mình mới đăng bài viết đầu tiên mong tìm được người chia sẻ vui buồn trong cuộc sống này.

Lý do chính mà mình cũng như nhiều người đàn ông khác chưa lập gia đình là do chưa định hướng được con đường kinh tế khi còn trẻ; do trong mắt mình khi ấy, thấy người mình yêu sẽ rất đáng yêu và không muốn để người ấy phải khổ hay lo lắng quá nhiều cho cuộc sống này. Vậy mà giờ công việc ổn định hơn, mình lại thấy đó là suy nghĩ không đúng hẳn. Ngày trước vì nghĩ không muốn để ai phải khổ vì mình mà mình không sẵn sàng chia sẻ khó khăn, vui buồn cùng ai. Giờ nghĩ lại thấy thật ích kỷ khi chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không nghĩ tới cảm giác của người khác.

Hiện tại mình thực sự muốn có người đồng hành. Mong sẽ tìm được người đồng cảm và bạn hãy liên lạc nhé.

Cảm ơn các bạn đọc hết thư ngỏ của mình.

