Chàng trai hài hước, không gia trưởng tìm người thương

Sự chờ đợi luôn là điều gì đó khá thú vị trong cuộc sống của chúng ta. Anh lại là người có tính kiên nhẫn khá tốt nên càng không thấy sự chờ đợi đáng sợ và tẻ nhạt như mọi người hay nghĩ. Ngược lại anh cho rằng điều gì đó đến càng trễ luôn là những điều tốt đẹp nhất. Vì khi đó chúng ta đã đủ trưởng thành để biết cách trân trọng và yêu thương người bạn sẽ đồng hành cùng mình, đủ sự từng trải để biết cách bao dung với mọi điều xung quanh, và đủ nghiêm túc để biết cách hòa hợp và tạo sự gắn bó lâu dài trong một mối quan hệ.

Anh là chàng trai giữa 8x, người miền Nam, cao 1m67, nặng 58 kg, dáng cân đối không ốm không mập, ngoại hình khá bình thường (hoặc em có thể cho là... xấu cũng được để lỡ gặp đỡ hụt hẫng) và được đánh giá trẻ hơn so với độ tuổi. Anh có ý chí và luôn có khát vọng rõ ràng về một điều tươi đẹp. Từ điển của anh không bao giờ tồn tại hai từ "thất bại", anh chỉ gọi chúng là "sự chững lại" để có thời gian suy ngẫm và nhìn nhận lại mọi vấn đề.

Công việc trước kia của anh là thiết kế bên kỹ thuật, cũng từng học qua lớp kinh doanh, từng làm trưởng phòng quản lý ở vài công ty về kỹ thuật cơ khí tầm trung khoảng 4-5 năm. Thậm chí có thời gian mở công ty kinh doanh riêng được hơn hai năm nhưng gặp sự cố khi dịch Covid-19 vài năm trước nên anh tạm ngưng. Hai năm trở lại đây, do ảnh hưởng suy thoái kinh tế nên hàng hóa bên mảng anh không ổn định, công việc khá nhàm chán mà tính anh khá năng động và hơi hướng ngoại nên đã xin nghỉ ở công ty. Hiện tại anh là giảng viên freelancer bên kỹ thuật, dạy phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật cho những bạn đang đi làm hoặc sinh viên. Thời gian rảnh rỗi, anh đăng ký xe ôm công nghệ để chờ đợi một cơ hội hợp lý có thể bắt đầu lại mảng của mình.

Anh chưa từng lập gia đình, cũng từng trải qua 2-3 mối tình nhưng chẳng đi đến đâu. Vì thế vài năm gần đây, anh chỉ tập trung cho công việc là chính. Về tính cách, anh không gia trưởng, khá hài hước trong cuộc sống và rất nghiêm túc trong công việc. Vài tháng trước, anh có đăng bài tìm bạn một lần nhưng chưa gặp được bạn phù hợp nên hôm nay đăng tiếp, hy vọng sẽ gặp được người để có thể cùng nắm tay nhau đi đến hết con đường.

Cảm ơn em đã dành thời gian đọc hết bài viết này. Anh nhớ từng đọc đâu đó một câu rằng "duyên do trời tạo, phận do người định". Nếu em đã có duyên xem được bài viết này và thấy phù hợp, đừng ngại bấm vào nút "Liên lạc với tác giả" phía dưới nhé. Chờ tin em và chúc cho những bạn đã đọc bài viết này có một ngày tốt lành, luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

