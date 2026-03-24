Chàng trai Hà Nội tìm nửa yêu thương

Chào bạn,

Đúng rồi bạn đó. Nãy giờ lướt qua nơi đây đã gặp ứng viên nào tiềm năng chưa? Chưa à? À mình nghe lộn, mấy người luôn rồi cơ à? Úi chà!

Dù sao bạn cũng đã dừng chân nơi đây rồi, hãy nán lại thêm ít phút cho mình được giới thiệu bản thân chút nhé:

Mình sinh ra, lớn lên và làm việc tại thành phố Hà Nội nghìn năm văn hiến này. Đây cũng là một may mắn với mình. Vì dù gia cảnh không khấm khá gì, mình vẫn có được cơ hội sớm tiếp xúc với nhiều cái mới, cái hay. Mình cao 1,68 m, nặng 62 kg. Chuẩn số luôn chứ không phải nói thêm đâu, vì nếu vậy chắc mình khai 1,7 m cho tròn rồi. Cũng lạ là có 2 cm thôi nhưng đúng là nếu nói 1,7 m tự nhiên thấy cao hơn hẳn nhỉ? Mà có sao nói vậy thôi.

Mới đây mình đã lên bậc U40 rồi. Cụ thể là qua tuổi 30 vài tháng (cười). Quay đi quay lại đã "sắp" đi được nửa đời người rồi mà sao thấy mình vẫn lận đận chuyện tình duyên quá (thở dài). Bạn có biết hiện tuổi thọ trung bình của nam giới Việt Nam đạt khoảng 72 tuổi không? Bạn nói 72/2 = 36 là chuẩn rồi. Mình cũng biết vậy mà thôi cứ phiến phiến đi.

Mình tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, làm công tác đúng ngành học. Trong công việc và cuộc sống, mình thấy bản thân hơi thừa sự nghiêm túc một chút nên giờ thử đổi cách nói chuyện để thể hiện một khía cạnh khác của bản thân xem sao. Mong bạn không vì vậy mà coi mình thiếu nghiêm túc.

Cũng hơi lạ là công việc thường xuyên phải đọc vô số tài liệu, văn bản chữ nghĩa nhưng mình không thấy chán việc đọc. Về mảng sách giải trí, mình hay đọc văn học Nhật Bản (thể loại tâm lý, trinh thám), còn về mảng sách khảo cứu, mình ưu tiên sách về tâm lý học xã hội, hôn nhân và gia đình. Mình không thích đọc sách theo trend, nhưng sách văn học kinh điển mình cũng chưa đọc mấy. Mình thấy bản thân hơi kỳ nhưng chưa gặp ai xung quanh có cùng sở thích để xác nhận lại cái "kỳ" này. Bạn thấy sao?

Mình không thích dùng từ hướng nội để gán mác bản thân. Mình vẫn đi ăn, đi chơi, đi xem phim, hoạt động thể dục thể thao, tham gia các sự kiện cộng đồng mà mình quan tâm... chỉ là đa số toàn đi một mình thôi. Mấy hoạt động nhậu nhẹt, đàn đúm, mình xin "kiếu" nếu có thể. Cũng có điểm giống người hướng nội à? Mà hơi lắm lời như mình chắc không phải là người hướng nội đâu nhỉ?

Nhiêu đó về mình thôi. Bạn thì sao?

Bạn có điều gì muốn chia sẻ về bản thân không? Điều mà bạn cảm thấy tự hào, điều mà bạn thấy hấp dẫn ở bản thân? Những điều khiến bạn lo lắng, phân vân, khó chịu mà bạn muốn cùng thảo luận với một ai đó nhưng chưa có cơ hội thực hiện trong guồng quay cuộc sống tất bật ngoài kia? Hay đơn giản chỉ là những điều mà bạn muốn kể về bản thân, chứ không phải thứ mà bạn nghĩ người khác muốn biết về bạn?

Hẳn là đứng trước những câu hỏi này, bạn cần chút thời gian để lắng nghe con tim và tham vấn lý trí xem người này có xứng đáng để mình mở lời không nhỉ? Mình hiểu mà. Mình chỉ muốn nói thêm rằng nếu sự tình cờ gặp mặt ngay lúc này làm bạn cảm thấy có chút gì đó thoáng gợn lên trong lòng, cứ gửi thư cho mình nhé. Vì người ta hay nói phụ nữ có giác quan thứ sáu mà (cười). Dành chút năng lượng và thời gian để kiểm tra giác quan thứ sáu của bản thân hẳn cũng không phải việc làm vô ích đâu nhỉ.

Thôi chào bạn nhé. Mong có cơ hội tiếp chuyện bạn.

