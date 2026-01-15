Chàng trai giản dị tìm người thương

Anh sinh năm 1987, độc thân, là người giản dị và khá chăm chỉ, có lối sống lành mạnh như tập thể dục thể thao, hạn chế chuyện nhậu nhẹt.

Người mà anh sẵn sàng mang lại sự giản dị và những điều bé nhỏ trong cuộc sống, để em cảm nhận được sự thú vị trong con người anh. Vì đây cũng là điều anh muốn thực hiện đối với người mình yêu thương và sẵn sàng cùng anh vượt qua mọi cung bậc của cuộc sống.

Những điều bé nhỏ của anh là cùng em chia sẻ mọi việc trong cuộc sống, để em không còn cảm thấy áp lực và cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, vì đã có anh ở đây rồi. Điều bé nhỏ tiếp theo anh muốn thực hiện là ngày nào cũng được gần em một chút. "Gần" ở đây được hiểu như trò chuyện, ôm, hôn, cầm tay nhau. Vì anh nghĩ những điều này là cần có, dù ít cũng còn hơn là quên nhau.

Anh sinh năm 1987, độc thân, là người giản dị và khá chăm chỉ, có lối sống lành mạnh như tập thể dục thể thao, hạn chế chuyện nhậu nhẹt. Anh trầm tính, nhiều lúc thích những không gian yên tĩnh và rất thẳng thắn. Vì vậy, anh không thích kiểu "chiến tranh lạnh", giận lâu không nói gì. Có gì thì góp ý thẳng với nhau, xong việc rồi chúng mình vẫn còn yêu nhau.

Còn rất nhiều điều thú vị anh chưa thể nói hết trong bài viết này. Nếu có duyên, chúng mình cùng tìm hiểu thêm nhé.

Về em, anh mong: có công việc ổn định, ngoại hình ưa nhìn là được, có da có thịt một chút càng tốt. Nếu chưa có, hãy trao quyền chăm sóc em cho anh. Em có lối sống lành mạnh, biết chăm sóc và yêu thương bản thân mỗi ngày. Và anh cũng rất thích những cô gái có tâm hướng Phật.

Chúc các độc giả vui vẻ và hạnh phúc.

