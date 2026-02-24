Chàng trai giản dị, chân thật tìm người đồng hành

Anh rất hy vọng năm sau sẽ được cùng em đón giao thừa như các đôi khác.

Gửi em,

Là một người hay đọc chuyên mục Hẹn hò của báo và cũng may mắn đọc được nhiều bài về các cặp thành đôi nhờ cầu nối này, hôm nay anh viết thư mong nhờ Hẹn hò gửi đến em. Anh mong em sẽ nhận được tín hiệu đèn xanh chớp chớp nào đó có thể chạm vào trái tim em.

Anh độc thân, chưa từng lập gia đình, sinh năm 1992, sống và làm việc ở Tân An, Long An. Về ngoại hình, anh cao 1m78, nặng 75 kg, trình độ cao đẳng, làm nhân viên văn phòng cho công ty vận tải ở quê nhà. Công việc và thu nhập ổn định, lo được cho bản thân, gia đình và dự phòng chút ít. Gia đình anh cơ bản, lao động, lối sống giản dị, yêu thương nhau. Anh là con cả, còn một em trai út đã lập gia đình và có cháu. Gia đình cũng mong anh sớm lập gia đình để ổn định. Anh biết mình cũng sắp rơi vào hàng U40 nên cơ hội tìm được bạn đời đồng hành ngày càng ít đi.

Tính anh giản dị, chân thật, nhiều khi thích ăn uống ở các quán vỉa hè hơn là nhà hàng sang trọng. Anh không dính vào "tứ đổ tường", khoản này em có thể kiểm chứng với những người từng quen biết anh (cười). Hàng ngày đi làm về, anh về thẳng nhà, ít đi chơi tụ tập do hầu hết bạn bè cùng lứa đã có gia đình, con cái. Lâu lâu có họp mặt nhưng anh thuộc típ rượu bia yếu, uống vài lon là mặt đỏ như tôm luộc nên anh cũng hạn chế rượu bia.

Anh thích thể thao và thật tuyệt nếu em cũng vậy, vì như thế có người rủ rê mình đi tập để nâng cao sức khỏe. Thú thật, hôm giao thừa xem pháo hoa, nhìn mọi người có đôi có cặp, bản thân anh cũng chạnh lòng. Nhưng mỗi người có duyên nợ khác nhau, làm sao biết được khi nào mới tìm thấy nhau. Anh rất hy vọng năm sau sẽ được cùng em đón giao thừa như các đôi khác.

À, còn một điều nữa, anh cũng muốn cùng em đi chợ rồi vào bếp nấu ăn cùng nhau. Còn gì tuyệt hơn khi cùng nhau nấu ăn rồi cả hai cùng thưởng thức và đánh giá kết quả. Anh có vài dự định trong tương lai về công việc nhưng thật sự nguồn lực của anh còn hạn chế nên chưa thực hiện được.

Anh mong nếu may mắn, sẽ gặp được cô gái độc thân, chưa từng lập gia đình, sống và làm việc ở Tân An, Long An hoặc khu vực lân cận; công việc ổn định (văn phòng hay công nhân đều được), dịu dàng, độc lập, tự tin, độ tuổi từ 22-35.

Nếu thấy bài viết chạm đến trái tim và em cũng đang tìm kiếm người bạn đồng hành của mình, hãy biên thư cho anh nhé. Anh mong chờ em.

