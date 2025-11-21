Chàng trai gần '30 năm cô đơn' tìm bạn đời

Anh sẵn sàng trao đổi cởi mở về những vấn đề quan trọng, xác định hẹn hò nhằm hướng tới hôn nhân.

Với mong muốn để các chị em dễ có một hình dung cụ thể về mình, một trong vô số những chàng trai đang "ế" ngoài kia, mình xin trình bày dạng gạch ý cho rõ ràng. Đầu tiên xin được tự giới thiệu về bản thân: Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Cao 1m68, nặng 63 kg. Sang đầu năm sau sẽ đạt thành tựu "30 năm cô đơn". Năng đọc tin trên VnExpress, fan ngầm của chuyên mục Tâm sự, mới đăng ký hội viên của Podcasts Thầm thì.

Đọc bất kỳ sách văn học nào nếu thấy đủ hứng thú, không thích đọc theo trend. Đọc phần nhiều là tiểu thuyết trinh thám, tâm lý của Nhật. Rất ngại đàn đúm, nhậu nhẹt. Không ngại đi ăn, đi xem phim, đi chơi... một mình. Chỉ biết nấu cơm với món luộc, rất cần có động lực để nâng cao tay nghề. Thích những hoạt động thể thao cá nhân như chạy bộ, nhảy dây, bơi nhưng mong có "ai đó" cùng tập. Mắc bệnh overthinking. Đang tích cực điều trị nhưng chưa thấy có dấu hiệu thuyên giảm. Gia đình có thể tạm gọi là cơ bản, không có điều kiện gì.



Mình có quan điểm: "Quan trọng không phải là đi đâu, mà là đi với ai" nên mong tìm được đúng một "ai" đó. Hy vọng được gặp bạn nữ: Khoảng 28 đến 32 tuổi, chưa từng kết hôn hay có con. Không quá tham vọng, không quá cầu toàn. Tôn trọng sở thích, sự khác biệt của đối phương. Trong giới hạn và phù hợp với các nguyên tắc của bản thân, có thể chấp nhận "điều chỉnh" vì một cuộc sống chung tốt hơn. Sẵn sàng trao đổi cởi mở về những vấn đề quan trọng, xác định hẹn hò nhằm hướng tới hôn nhân.



Nếu cảm thấy bắt sóng được với mình thì mong sớm nhận được liên lạc từ bạn. Dù bạn hướng nội hay chỉ là không giỏi nói chuyện với người lạ thì cũng đừng ngại, một cuộc trò chuyện với người có cùng tần số hẳn sẽ mang lại nhiều điều thú vị lắm. Cảm ơn các chị em đã dành chút thời gian cho mình.

