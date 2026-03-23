Chàng trai đơn giản tìm người thương

Chào em, người đồng hành cùng anh trên đường đời mà anh chưa được gặp. Dòng thời gian dần trôi, tết đã đi qua được gần một tháng. Dẫu vậy, trước khi giới thiệu bản thân, anh xin chúc em và gia đình một năm mới bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc. Năm qua lại là một năm nháp tiếp của anh. Vẫn câu nói đó: Sang năm cháu (con) sẽ lập gia đình", kéo dài qua năm này tháng khác nhưng anh chưa gặp được người đồng hành cùng mình. Anh không phải kiểu người kén chọn, luôn suy nghĩ tích cực rằng lập gia đình là một điều tốt. Dẫu vậy, tình cảm luôn cần được vun vén từ cả hai phía mới có thể vững bền và hạnh phúc, phải không em?



Anh không hẳn là người quá tinh tế nhưng đủ quan tâm và chia sẻ với tất tật những gì đang xảy ra với người nói chuyện với mình. Tính cách của anh có lẽ không thuộc về phần đông cánh con trai. Nếu em tìm kiếm sự sôi nổi và náo nhiệt, e rằng anh không có nhiều tố chất đó. Anh thích sự yên tĩnh, chia sẻ câu chuyện với nhiều mẩu tâm sự giữa cả hai. Nước ngọt, sinh tố và cà phê là ưu tiên của anh khi đi ăn nhậu và gặp gỡ bạn bè, tránh xa đồ có cồn và chất kích thích là điều anh tự nhủ với mình.



Anh tự thấy bản thân là một người đơn giản. Sự đơn giản đó đôi lúc biến thành sự đơn điệu nên người khác nhận xét anh hơi nhạt. Tuy nhiên, sự đồng điệu tạo nên cộng hưởng, anh tin rằng cả hai ta sẽ gặp nhau và tạo nên bản nhạc tuyệt vời cho đôi lứa. Anh đã bước sang tuổi 32, chưa từng kết hôn.



Chuyên mục Hẹn hò có thêm một bài viết, một lời mời kết bạn hứa hẹn cho hạnh phúc trăm năm của anh gửi lên. Mong bài viết sẽ đến được với em, một tâm hồn đồng điệu của người đồng hành cùng anh trên đường đời mà anh chưa được gặp.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ