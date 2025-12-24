Chàng trai điềm tĩnh tìm bến đỗ bình yên

Chào em - người bạn đồng hành mà anh vẫn đang tìm kiếm bấy lâu.

Anh sinh năm 1990, sinh ra và lớn lên ở Quảng Nam mảnh đất của sự chân chất, chịu thương chịu khó. Anh làm công việc văn phòng và có cuộc sống ổn định tại TP HCM.

Ở tuổi 35, đi qua những va vấp của tuổi trẻ, anh tự thấy mình đã đủ độ "chín". Anh tự tin mình là người đàn ông của gia đình, không ngại xắn tay áo sửa bóng đèn, đường nước hay những việc không tên trong nhà. Trong cuộc sống và công việc, anh luôn giữ thái độ ứng xử chừng mực, tự tin và quan trọng nhất là biết sống hiểu chuyện, biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ.

Anh muốn dành một chút không gian để chia sẻ chân thành cùng em về quá khứ, vì anh tin sự thành thật là khởi đầu tốt nhất cho một mối quan hệ bền vững. Năm 2022, anh từng tổ chức đám cưới và sống chung với một người. Tuy nhiên, vì thiếu sự đồng điệu trong tâm hồn và quan điểm sống, chúng anh đã dừng lại sau một năm. Cuộc chia tay diễn ra văn minh, êm đẹp và vì chưa đăng ký kết hôn nên về mặt pháp lý, anh vẫn là trai độc thân.

Hai năm qua là khoảng lặng quý giá để anh nhìn nhận lại chính mình. Biến cố đó không làm anh mất niềm tin, mà ngược lại, giúp anh trở nên điềm tĩnh hơn, trưởng thành hơn và biết trân trọng hơn giá trị của hai chữ "hạnh phúc".

Anh không tìm kiếm một người hoàn hảo, chỉ mong tìm được một cô gái hiểu chuyện, giàu lòng trắc ẩn và biết đồng cảm. Anh đặc biệt bị thu hút bởi những người phụ nữ có tư duy tích cực, luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân mỗi ngày giống như cách anh đang cố gắng sống tốt hơn phiên bản của mình ngày hôm qua.

Nếu em đang tìm kiếm một bờ vai vững chãi và trái tim ấm áp để cùng xây dựng tương lai, hãy gửi thư cho anh nhé. Hy vọng sớm nhận được hồi âm từ em.

Hôm nay là một ngày cuối tuần, hy vọng rằng những ngày cuối tuần khác, chúng ta sẽ cùng đồng hành bên nhau trọn vẹn.

