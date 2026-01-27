Chàng trai điềm đạm, tình cảm tìm người thương

Đi qua nhiều mùa đông, anh mong gặp một người để cùng xây dựng mái nhà ấm áp.

Anh 36 tuổi, sống và làm việc tại miền Bắc, hiện làm trong tập đoàn máy tính. Công việc của anh ổn định, gắn bó với môi trường doanh nghiệp quốc tế và mang lại cho anh cơ hội được đi nhiều nơi, gặp nhiều người, trải nghiệm nhiều nền văn hóa khác nhau.

Anh từng sống và làm việc ở nhiều nơi trên thế giới, đi qua không ít quốc gia, trải qua nhiều mùa đông rất lạnh. Những chuyến đi ấy giúp anh hiểu rằng thế giới rất rộng, con người rất đa dạng và việc không ngừng học hỏi, rèn luyện bản thân là điều cần thiết nếu muốn sống tử tế và có ích. Dù ở bất kỳ vị trí nào, anh cũng luôn cố gắng học tập, làm việc nghiêm túc, theo tinh thần Bác Hồ từng nói để mỗi người Việt Nam đều có thể tự tin sánh vai với bạn bè năm châu.

Sau nhiều năm bận rộn với công việc và những chuyến đi, anh nhận ra điều mình tìm kiếm sau cùng lại rất giản dị: một người để cùng về nhà, một mái ấm đủ yên bình để nghỉ ngơi sau những mệt mỏi ngoài xã hội.

Ngoài công việc, anh yêu âm nhạc. Anh có thói quen luyện guitar và piano, không phải để biểu diễn, mà để giữ cho mình một khoảng lặng, một nhịp sống chậm và cân bằng hơn. Trong công việc hàng ngày, anh chủ yếu sử dụng tiếng Hoa để trao đổi, viết email và báo cáo, nên anh cũng rất có thiện cảm với những bạn gái đang học hoặc yêu thích tiếng Trung Quốc vì anh tin rằng việc cùng học một ngôn ngữ sẽ tạo ra sự đồng cảm và nhiều câu chuyện chung rất thú vị.

Về tính cách, anh sống điềm đạm, tình cảm, coi trọng gia đình và sự tử tế. Anh không gia trưởng, không thích ồn ào, tin vào sự lắng nghe và tôn trọng trong một mối quan hệ. Với anh, hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, mà ở những khoảnh khắc rất đời thường: một bữa cơm nhà, một buổi tối trò chuyện, hay đơn giản là cùng nhau ngồi yên sau một ngày dài.

Qua chuyên mục này, anh mong được làm quen với bạn nữ từ 25 đến 36 tuổi, độc thân, sống chân thành, nghiêm túc trong tình cảm và có mong muốn gắn bó lâu dài. Anh không tìm sự hoàn hảo, chỉ mong sự phù hợp và sẵn sàng cùng nhau xây dựng tương lai.

Nếu em cũng đang tìm một người để đồng hành, để cùng học hỏi, cùng trưởng thành và cùng giữ gìn một mái nhà ấm áp sau nhiều mùa đông đã qua, anh rất mong có cơ hội được kết nối.

Cảm ơn tòa soạn và mọi người đã dành thời gian đọc những dòng chia sẻ này.

