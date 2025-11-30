Chàng trai Đà Nẵng hiền lành tìm bến đỗ bình yên giữa Sài Gòn

Tôi là nam, sinh năm 1987 (Đinh Mão), là nhân viên văn phòng tại TP HCM.

Tôi sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng, mảnh đất của những con người chân chất, thật thà. Dù đã vào Sài Gòn lập nghiệp khá lâu, tôi vẫn giữ cho mình nếp sống và tính cách của người miền Trung: hiền lành, chịu khó và sống tình cảm.

Cuộc sống của nhân viên văn phòng cứ êm đềm trôi qua, sáng đi làm, chiều về nhà. Tôi không hút thuốc, ít nhậu nhẹt, thích những bữa cơm gia đình hơn là những buổi tiệc tùng ồn ã. Mọi người xung quanh thường nhận xét tôi là người điềm đạm và biết lắng nghe.

Về chuyện riêng tư, tôi xin phép được chia sẻ thật lòng để chúng ta thấu hiểu nhau ngay từ đầu. Tôi từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân. Quá khứ đó đã khép lại, tôi đã dành thời gian để chữa lành và học cách hoàn thiện bản thân mình hơn. Giờ đây, tôi tin mình đủ chín chắn, đủ bao dung và trân trọng giá trị của một mái ấm gia đình đúng nghĩa.

Tôi tìm kiếm một người bạn đời nghiêm túc, sống ở Sài Gòn hoặc lân cận. Tôi không quan trọng vẻ ngoài lộng lẫy hay địa vị cao sang. Tôi chỉ mong gặp được người phụ nữ hiểu chuyện, biết chia sẻ, yêu thương gia đình và mong muốn cùng nhau xây dựng một cuộc sống bình yên, nhẹ nhàng. Nếu bạn cũng từng tổn thương, tôi sẵn sàng lắng nghe; nếu bạn chưa từng lập gia đình, mong bạn đủ bao dung để chấp nhận quá khứ của tôi.

Hy vọng qua VnExpress, tôi sẽ tìm thấy "mảnh ghép" còn lại để cùng nhau già đi, cùng nhau chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống.

Cảm ơn bạn đã đọc thư. Mong nhận được hồi âm từ bạn.

