Chàng trai Croatia mang cà phê vỉa hè Việt Nam đến châu Âu

Chàng trai Croatia mang cà phê vỉa hè Việt Nam đến châu Âu









Hà Lan5h sáng cuối tuần, Matko Kmezic, 27 tuổi, dậy sớm chuẩn bị phin, cốc, sữa đặc, đá, rồi đẩy chiếc xe bán cà phê dạo ra công viên Oosterpark ở Amsterdam.