Chàng trai cột sống cong hình chữ Z tập đi sau 20 năm

Trung QuốcSau gần 20 năm cơ thể gập đôi hình chữ Z, Jiang Yanchen, 21 tuổi, lần đầu đứng thẳng, di chuyển bằng khung tập đi sau 4 cuộc đại phẫu thuật nắn lại gần như toàn bộ xương.

Trong một buổi phát trực tiếp hôm 25/8, Jiang Yanchen đã bước những bước đi đầu tiên trong tư thế thẳng lưng, đánh dấu một kỳ tích của y học và ý chí con người. Anh xuất viện một ngày sau đó để chuẩn bị cho năm học mới.

Sinh năm 2004 tại tỉnh Sơn Đông, Jiang bị viêm cột sống dính khớp, một hội chứng loạn dưỡng cơ bẩm sinh hiếm gặp khiến cơ thể không thể phát triển bình thường. Từ những năm tiểu học, cột sống của anh bắt đầu cong ngược ra sau, gập phần thân trên lại, có lúc tạo thành một góc gần 180 độ. Dị tật này chèn ép nghiêm trọng khoang ngực và ổ bụng, khiến các cơ quan nội tạng bị dồn nén. Khi cố gắng gượng thẳng, anh cao 1,2 m, còn bình thường chỉ khoảng 80 cm.

Jiang Yanchen đứng thẳng, tập đi lại bằng khung tập đi hôm 25/8. Ảnh: Xinhua

Các bác sĩ từng tiên lượng Jiang khó sống qua tuổi 13 song anh không đầu hàng số phận. Jiang vẫn tốt nghiệp trung học và làm nên kỳ tích vào năm 2022 khi đỗ Đại học Đức Châu, Sơn Đông, miền đông Trung Quốc. Anh hoàn thành bài thi tuyển sinh trong tư thế nằm trên một tấm thảm yoga.

Tuy nhiên, tình trạng của Jiang ngày càng xấu đi khi vào đại học, những cơn khó thở xuất hiện nhiều hơn. Tháng 5/2023, các bác sĩ ở Bắc Kinh chẩn đoán đây là ca bệnh biến dạng gập ngược cột sống do đột biến gen đầu tiên trên thế giới, không có phác đồ điều trị hiệu quả.

Hy vọng được thắp lên vào năm 2024 khi gia đình tìm đến bác sĩ Liang Yijian, một chuyên gia hàng đầu về phẫu thuật cột sống phức tạp tại Bệnh viện BOE Thành Đô. Bác sĩ Liang đã vạch ra phác đồ phẫu thuật nhiều giai đoạn, kéo dài từ tháng 12/2024 đến tháng 6/2025.

Các ca mổ đều cực kỳ rủi ro, có thể dẫn đến tê liệt hoặc thậm chí tử vong. Nhưng cuối cùng, mọi chuyện thành công tốt đẹp và Jiang đã có thể nằm thẳng trên giường ngay sau ca mổ cuối cùng. Đội ngũ y tế gọi đây là "ca phẫu thuật chỉnh hình cột sống 180 độ thành công đầu tiên trên thế giới".

Trong suốt một năm giữa các ca phẫu thuật, Jiang phải tập phục hồi chức năng trung bình 6 tiếng mỗi ngày. Hai tháng sau ca mổ cuối cùng, anh đã có những bước đi đầu tiên trước sự chứng kiến của hàng nghìn người theo dõi qua livestream.

Bác sĩ Liang cho hay việc điều trị không chỉ giúp Jiang đứng thẳng mà còn đưa chức năng tim và phổi của anh trở lại bình thường. Ông đánh giá những nỗ lực của Jiang trong suốt quá trình điều trị "cho thấy một sự kiên trì lớn hơn nhiều so với người thường".

"Mọi đau đớn đều xứng đáng khi tôi thấy mình giống một người bình thường hơn", Jiang nói, cho biết "cảm thấy như được tái sinh".

Theo bác sĩ Liang, Jiang đang hồi phục tốt và dự kiến quay lại trường trong tháng 9 này. Chàng trai cho biết đã có kế hoạch cho kỳ thi cao học và mong muốn tiếp tục học tập tại Thành Đô.

"Thành Đô là nơi đã cho tôi một cuộc đời mới", anh nói.

Câu chuyện của Jiang đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng mạng. "Tôi thực sự mừng cho Jiang. Tôi không thể tưởng tượng được cậu ấy đã phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn nhưng một tương lai tươi sáng đang chờ đợi cậu ấy", một người dùng mạng xã hội bình luận. "Ca phẫu thuật thật kỳ diệu đã giúp một chàng trai từng gập người như thế có thể đứng thẳng", một người khác viết.