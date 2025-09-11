Chàng trai chân thành tìm bạn đời sẻ chia

Điều anh trân quý nhất là sự chung thủy vì chỉ có chung thủy, đoạn đường mình đi mới bền.

Đây là lần đầu tiên anh lên đây viết tâm tư của mình, nhờ VnExpress kết nối với em - người bạn đời giữa bầu trời rộng lớn này.

Anh 30 tuổi, con nhà nông, là người miền Trung, quê thuộc TP Tam Kỳ cũ (nay là TP Đà Nẵng). Công việc hiện tại của anh là tự do. Tuy anh hơi nhỏ con nhưng bù lại có tính chịu thương chịu khó, không ngại vất vả, luôn yêu thương gia đình. Điều anh trân quý nhất là sự chung thủy vì chỉ có chung thủy, đoạn đường mình đi mới bền.

Tuy anh không giỏi văn chương nhưng biết cách giữ ấm tình yêu bằng hành động. Anh chưa từng kết hôn, chỉ có một mối tình đầu chưa trọn vẹn. Sau lần đó, anh ít quen ai. Nhà chỉ có mình anh là con một, ba mẹ cũng lớn tuổi nên thường hối anh lập gia đình trước tuổi 30. Anh cũng muốn lập gia đình nhưng chưa có duyên với ai nên hôm nay mới lên đây tìm người bạn đồng hành cùng anh xây dựng hạnh phúc.

Anh chỉ mong tìm được em - cô gái hiền lành, tốt bụng, cùng nhau sẻ chia và xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc. Vậy là đủ rồi. Nếu hữu duyên, mong em kết nối với anh nhé.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ