Chàng trai cầu tiến, nam tính tìm bạn đời

Mình 35 tuổi, sống và làm việc ở Đà Nẵng.

Học vấn: Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh.

Công việc hiện tại: lao động tự do. Công việc ổn định, thu nhập khá.

Về ngoại hình: phong độ, nam tính, dễ nhìn.

Tính tình: nhẹ nhàng, hòa nhã, lịch sự.

Về tình cảm: độc thân đã lâu, chưa từng kết hôn, chưa từng có con, không trong mối quan hệ khác giới nào.

Thích đi dạo siêu thị, ăn kem, đạp xe dạo phố, đi tắm biển, bơi lặn, chạy bộ, chơi cầu lông. Ca khúc yêu thích là bài "Nằm ngủ em ru" của Bích Phương. Mình thường xuyên nghe bài hát này mỗi khi mệt mỏi với cuộc sống và áp lực công việc, để ru ngủ tâm hồn được an yên.

Vì mình là người cầu tiến, có chí tiến thủ, sống độc thân một mình, tự lập từ nhỏ và tự tạo dựng mọi thứ bằng hai bàn tay trắng nên luôn mong muốn có một gia đình thật sự - một người nhẹ nhàng, dịu dàng, biết quan tâm như cô gái trong ca khúc ấy.

Mong muốn làm quen với một bạn nữ cũng đang sống và làm việc ở Đà Nẵng,

để cùng hẹn hò, yêu thương chân thành, nghiêm túc. Quan điểm về tình yêu và hôn nhân gia đình của mình là: Yêu thương - Tin tưởng - Tôn trọng.

Mong sớm nhận được lời hỏi thăm của người yêu thương. Cảm ơn.

