Chàng trai cao ráo và lớn tuổi hơn khiến em ấn tượng

Em luôn ở đây để đợi chờ sự xuất hiện của anh. Có thể anh cũng đang tìm em. Vậy anh hãy đến bên cạnh em nhé.

Em sinh ra và lớn lên tại thành phố mang tên Bác, một Sài Gòn hoa lệ, nhưng nơi đây rộng lắm. Mong sớm gặp được người có thể đưa mình đi "oanh tạc" khắp nẻo đường thênh thang của Sài Gòn hay cùng ăn những món ăn ngon mà nhiều người review, cùng đi xem những bộ phim hay nhất vừa ra rạp và có thể ở bên, nắm tay em đi khắp nơi,... Nghĩ thôi đã thích rồi. Không chỉ dừng ở nghĩ đâu, em cũng mong những điều đó thành sự thật nên nhờ chuyên mục Hẹn hò để tìm thấy anh. Mong anh sống và làm việc tại Sài Gòn để mình có thể gần nhau hơn, thuận tiện di chuyển và khi em gọi "Anh ơi", sẽ "Có anh đây". Thấy thật ấm áp.

Hy vọng tìm được người con trai đáng tin cậy, biết suy nghĩ, trưởng thành, chung thủy, biết quan tâm, chăm sóc người mình thương, mong muốn đem đến cho người mình thương điều tốt đẹp nhất. Mong anh không hút thuốc vì không tốt cho sức khỏe của anh và những người xung quanh. Thỉnh thoảng, anh có thể làm vài ly bia giao lưu với bạn bè, đồng nghiệp nhưng cần biết điểm dừng chứ đừng sa đà anh nha. Anh là người tốt, có đạo đức, có chí cầu tiến, có công việc ổn định nhé để chúng ta cùng vun đắp cho tương lai sau này. Em chưa kết hôn nên anh cũng vậy nhé.



Công tác bên lĩnh vực giáo dục nên em làm việc vào giờ hành chính. Thứ bảy, chủ nhật em thường ở nhà hoặc uống cà phê với bạn bè. Nếu anh có quỹ thời gian giống em thì tuyệt vời biết mấy để cuối tuần có thể hẹn hò cùng anh. Em là cô gái vui vẻ, thân thiện, có trách nhiệm, biết kính trên nhường dưới, quan tâm đến mọi người xung quanh. Tính cách em hơi nhí nhố xíu nhưng khi làm việc lại rất nghiêm túc.

Em thích người con trai lúc bình thường hài hước, vui vẻ nhưng khi làm việc thì nghiêm túc. Wow, thấy cực kỳ thu hút luôn. Em biết lắng nghe, nếu anh cần, em sẽ ở đây nghe anh nói. Em hơi cao và to con một chút nên mong anh cao trên 1,7 m vì em muốn được anh che chở, vỗ về. Em đặc biệt ấn tượng với chàng trai cao ráo và lớn tuổi hơn.

Em thích nấu ăn, đọc sách, viết chữ, ca hát, nghe nhạc, xem phim,...; thích đi đây đi đó, đi nhiều nơi, thăm nhiều cảnh đẹp nhưng sẽ thích hơn nếu có anh đồng hành. Theo đạo Phật nên em luôn tâm niệm sống thiện thì trời đất tự có an bài, mỗi người đến và đi trong cuộc đời đều do duyên. Nếu có cơ may gặp gỡ cũng là có duyên và em sẽ trân trọng điều đó.

Đợi anh khá lâu rồi nên em mong có một tình yêu chân thành, nghiêm túc để tính chuyện lâu dài. Khi anh đọc được bài này, nếu thấy ấn tượng về em và muốn tìm hiểu, đừng ngần ngại gửi mail cho em nhé. Em sẽ đợi mail của anh và nhất định sẽ trả lời. Hứa luôn.

Em tin anh cũng đang tìm kiếm em. Nếu thực sự có duyên, mong có thể gặp được anh thông qua bài viết này. Em chỉ là cô gái bình thường, mong muốn có được những ấm áp đời thường bình dị bên anh.



"Viết lá thư này gửi trao anh

Gửi nhờ mây trắng, trời trong xanh

Mây tỏ tình ta, trời phác họa

Nếu anh đồng điệu, thì yêu nhau"

Chờ thư anh - người yêu tương lai của em. Mong dịch bệnh Covid-19 sớm qua để cuộc sống trở lại bình thường, mọi người nhìn nhau và cười bằng nụ cười tươi nhất. Cảm ơn anh và mọi người đã đọc bài viết của em. Chúc anh và mọi người những điều tốt đẹp nhất.

