Chàng trai cao 1m76, điềm đạm tìm người thương

Mình cao 1m76, nặng khoảng 85 kg, ngoại hình không quá cầu kỳ nhưng gọn gàng, sạch sẽ, da sáng. Mình làm việc văn phòng, có công việc ổn định và đang sinh sống, làm việc tại TP HCM, quê quán Đồng Nai.

Mình khá điềm đạm, thiên về lắng nghe hơn là nói. Mình tin trong một mối quan hệ, điều quan trọng không phải là nói cho hay, mà là biết nghe cho đúng, hiểu cho đủ và ở lại khi cần. Mình trân trọng những cuộc trò chuyện có chiều sâu, nơi hai người có thể chia sẻ suy nghĩ, quan điểm sống và cùng nhau tốt hơn mỗi ngày.

Hiện tại, mình mong muốn tìm một người bạn đồng hành làm việc và gắn bó tại TP HCM. Độ tuổi thì từ năm sinh 2000 trở về sau, làm văn phòng, tính cách nhẹ nhàng, biết lắng nghe và thấu hiểu. Về ngoại hình, mình thích bạn gái ưa nhìn tự nhiên, cao từ 1m55 trở lên, da sáng (để khi đứng cạnh nhau nhìn hài hòa hơn). Mình không theo tôn giáo nên mong bạn cũng vậy hoặc có quan điểm sống cởi mở.

Mình không tìm kiếm sự vội vàng mà tìm một mối quan hệ rõ ràng, tử tế, nơi hai người đủ thoải mái để là chính mình, đủ tôn trọng để đi cùng nhau lâu dài và đủ chín chắn để cùng nhau xây dựng tương lai.

Nếu bạn cũng đang ở giai đoạn muốn một mối quan hệ nghiêm túc, mình nghĩ chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện đơn giản. Với mình, sự hòa hợp về mindset đôi khi còn quý giá hơn rất nhiều thứ.

