Chàng trai Canada 'bẻ lái cuộc đời' vì tình yêu với cô gái Việt

Nhật BảnNgay buổi hẹn đầu dưới chân tháp Tokyo, Thu Thủy đưa ra loạt tiêu chuẩn khắt khe về bạn trai, rồi dội gáo nước lạnh vào Seiwa: “Em không muốn gặp lại anh nữa”.

Mùa hè năm 2025, Seiwa, 31 tuổi, doanh nhân người Canada làm việc tại Tokyo tình cờ biết đến tài khoản mạng xã hội của Thu Thủy. Trên trang cá nhân, cô viết ba điều muốn làm trong năm: cắm trại dưới chân núi Phú Sĩ, lặn biển ở Bali và ngắm cực quang tại Canada.

Thấy cô gái Việt xinh đẹp, có chung sở thích du lịch bụi, anh chủ động làm quen. Anh nhắn tin cho Thủy, khi đó đang làm việc cho một công ty đa quốc gia tại Tokyo. "Tôi cũng có cảm tình khi nhìn ảnh và thấy anh giới thiệu đã đi gần 50 quốc gia", Thu Thủy, 28 tuổi, nói.

Ngày hẹn đầu, trong khi Thủy xuất hiện chỉn chu như quý cô công sở, Seiwa lại mặc áo phông, quần jeans giản dị, mời cô ăn tại một quán Thái ven đường. Khi trò chuyện dưới chân tháp Tokyo, Seiwa hỏi tiêu chuẩn chọn bạn trai, Thủy thẳng thắn đưa ra tiêu chuẩn: "Phải cao trên 1,75 m, thu nhập cao hơn em, có ước mơ và nỗ lực vì ước mơ đó".

Thủy thú nhận, vì xuất thân nghèo khó, cô đã phải làm việc đến kiệt sức để có cuộc sống hiện tại. Do đó, cô muốn một người đàn ông ổn định tại Tokyo để có thể thoải mái chi tiêu và chiều chuộng bản thân. Quan điểm này trái ngược hoàn toàn với lối sống tối giản và công việc phải bay khắp thế giới của Seiwa. Khi chàng doanh nhân ngỏ ý muốn gặp lại, cô từ chối, nói hai người không phù hợp.

Seiwa đứng lặng vài giây, vừa ngạc nhiên vừa tự ái. "Những người khác khi nghe về sự nghiệp của tôi thường đều muốn gặp lại. Lúc đó tôi chỉ nghĩ cô ấy thật kiêu ngạo, phải chinh phục cho bõ ghét", anh nói.

Thu Thủy và Seiwa chụp ảnh lưu niệm ở Osaka, Nhật, tháng 2/2026. Ảnh: Instagram/Jannievsseiwa

Seiwa bắt đầu nhắn tin và gọi điện mỗi ngày, kiên trì hỏi mình cần thay đổi điều gì để được cô chấp nhận. Sự bền bỉ ấy khiến Thủy mủi lòng. Mười ngày sau, cô đồng ý gặp anh lần nữa.

Chàng trai chọn một nhà hàng Việt Nam sau khi hỏi ý kiến Thủy. Trong bữa ăn, anh lặng lẽ ăn hết những món cô gắp ra vì không hợp khẩu vị. "Tôi thấy anh rất giản dị và chân thật, không cố gồng để tỏ ra hoàn hảo", cô nói. Càng trò chuyện, rào cản giữa họ càng mờ đi. Thủy cũng thừa nhận những khuyết điểm như lười vận động hay ghét việc nhà. Chính sự tự nhiên ấy khiến Seiwa thay đổi cách nhìn.

"Tôi nhận ra cô ấy dễ thương chứ không kiêu căng như mình từng nghĩ", anh nói. Từ cảm giác muốn "chinh phục cho bõ ghét" ban đầu, Seiwa thực sự muốn được bước vào cuộc đời cô.

Nhưng Seiwa nhiều lần tỏ tình, Thủy vẫn từ chối. "Tôi tự ti về xuất phát điểm của mình'', cô nói.

Seiwa sinh ra trong gia đình có điều kiện, thành lập công ty riêng từ năm 25 tuổi. Trái lại, Thủy lớn lên ở Vũng Tàu, mẹ nuôi heo, bố chạy xe ba gác. Nhờ học bổng toàn phần, cô bươn chải ở Nhật để vươn lên vị trí quản lý, kiếm tiền gửi về quê. Sự tự ti khiến cô nhiều lần lảng tránh lời tỏ tình.

Hiểu nỗi lòng bạn gái, cuối năm đó, Seiwa theo Thủy về Việt Nam. Trong căn nhà cấp bốn cũ, chàng doanh nhân tập ăn món Việt, xắn tay ra chuồng cho heo ăn. Câu nói: "Anh yêu em chứ không phải xuất phát điểm của em" đã hoàn toàn phá vỡ bức tường phòng thủ trong Thủy.

Chàng trai Canada đổi lộ trình cuộc đời vì tình yêu với cô gái Việt/ Doanh nhân Canada đổi lộ trình Seiwa cho heo ăn khi đến thăm nhà Thu Thủy ở Bà Rịa Vũng Tàu

Nhưng sóng gió thực sự ập đến khi họ quay lại Nhật. Seiwa mải mê với những chuyến công tác dài ngày ở châu Âu. Khi Thủy hỏi về tương lai, anh đáp: "Cứ yêu nhau trước đã, vài năm sau rồi tính". Câu nói ấy khiến Thủy dứt khoát nói lời chia tay.

Lúc này, cô mới kể cho anh nghe bí mật lớn nhất đời mình. Năm 2021, cô phát hiện một khối u trong não. Bệnh tật khiến Thủy hiểu cuộc đời ngắn ngủi thế nào. Cô lao vào làm việc, kiếm tiền báo hiếu cha mẹ như thể mỗi ngày là ngày cuối cùng. "Thời gian của em rất quý. Nếu anh không thể coi em là ưu tiên, mong anh hãy bước ra khỏi cuộc đời em", Thủy nói.

Nghe xong, Seiwa bật khóc. "Tôi nhận ra mình có thể đi khắp thế giới, đạt được nhiều thứ, nhưng nếu không có cô ấy bên cạnh thì mọi thứ đều vô nghĩa", anh nói.

Đêm đó, Seiwa thức trắng. Sáng hôm sau, anh đưa cho cô tờ giấy dày đặc những kế hoạch tương lai, từ việc sắp xếp lại công ty, cách chăm sóc cô mỗi ngày, đến dự định kết hôn.

Thủy và bạn trai trong chuyến du lịch Hội An, năm 2025. Ảnh: Instagram/Jannievsseiwa

Từ ngày đó, Seiwa thay đổi hoàn toàn lộ trình cuộc đời. Anh lùi lịch công tác, dành phần lớn thời gian ở Tokyo. Anh nấu ăn, làm việc nhà và cùng bạn gái tập gym, chạy bộ để cô có sức khỏe chống chọi bệnh tật.

Anh cũng động viên Thủy bớt gánh nặng kiếm tiền, học cách tận hưởng cuộc sống cho riêng mình. Khối u từng là nỗi đau, giờ đây trở thành lời nhắc nhở cả hai về sự hữu hạn của thời gian, giúp họ biết trân trọng nhau và sống rực rỡ trong từng khoảnh khắc.

Bên cạnh Seiwa, chàng trai vì mình mà thay đổi lộ trình cuộc đời, Thủy muốn đi nhiều nơi hơn, khám phá thế giới và xây dựng một cuộc sống tự do, sống rực rỡ mỗi ngày.

Phạm Nga