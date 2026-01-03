Chàng trai bỗng thạo tiếng Tây Ban Nha sau phẫu thuật

MỹVốn chỉ biết vài câu xã giao, Stephen Chase khiến các bác sĩ kinh ngạc khi tỉnh dậy sau ca mổ và giao tiếp trôi chảy bằng tiếng Tây Ban Nha như người bản xứ.

Hiện tượng kỳ lạ này lần đầu xuất hiện khi Stephen 19 tuổi, sống tại bang Utah. Sau ca phẫu thuật chấn thương đầu gối, vừa tan thuốc mê, anh bắt đầu nói chuyện say sưa với y tá bằng một ngôn ngữ lạ. Lúc đó, vốn liếng tiếng Tây Ban Nha của anh chỉ dừng lại ở bài học đếm số từ thời trung học.

"Tôi không nhớ mình đã nói gì, chỉ thấy mọi người nhìn mình bối rối và liên tục yêu cầu hãy nói tiếng Anh", Stephen nhớ lại.

Điều khó hiểu là hiện tượng này lặp lại liên tục. Trong hơn một thập kỷ qua, trải qua nhiều ca phẫu thuật chấn thương thể thao và gần nhất là mổ vách ngăn mũi, Stephen luôn bật chế độ ngoại ngữ ngay khi tỉnh lại.

Stephen Chase, ở bang Utah, Mỹ, có thể nói thông thạo tiếng Tây Ban Nha sau mỗi ca phẫu thuật. Ảnh: Kennedy News and Media

Hiện là một luật sư, Stephen cho biết trạng thái này thường kéo dài khoảng 60 phút. Trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy việc giao tiếp bằng tiếng Tây Ban Nha là tự nhiên nhất và thắc mắc tại sao nhân viên y tế không hiểu mình. Để tránh rắc rối, giờ đây anh luôn phải cảnh báo trước ê-kíp mổ về "tác dụng phụ" đặc biệt này.

Lý giải về khả năng này, Stephen cho rằng việc lớn lên trong môi trường có nhiều người gốc Mỹ Latinh đã giúp bộ não anh thụ động ghi nhớ âm thanh và cấu trúc ngôn ngữ từ nhỏ, dù ý thức không hề hiểu nghĩa.

Cú sốc từ ca mổ đầu tiên đã trở thành động lực để anh sang Chile tình nguyện trong hai năm. Hiện tại, Stephen đã thực sự sử dụng được tiếng Tây Ban Nha như ngôn ngữ thứ hai. Tuy nhiên, anh khẳng định chỉ khi vừa rời bàn mổ, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, trình độ của anh mới đạt đến độ trôi chảy tuyệt đối về ngữ điệu và phản xạ.

Theo Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ, đây có thể là biểu hiện của Hội chứng giọng nước ngoài (Foreign Accent Syndrome - FAS) hoặc Hội chứng ngoại ngữ lạ. Đây là tình trạng rối loạn thần kinh hiếm gặp, thường xuất hiện sau chấn thương đầu, đột quỵ hoặc tác động của thuốc gây mê, khiến não bộ "mở khóa" các vùng ký ức ngôn ngữ hoặc thay đổi cách kiểm soát cơ hàm, lưỡi tạo ra âm sắc lạ.

Các chuyên gia nhận định, trường hợp của Stephen là minh chứng cho khả năng lưu trữ thông tin tiềm ẩn đáng kinh ngạc của bộ não con người mà khoa học chưa thể giải mã hoàn toàn.

Minh Phương (Theo Ladbible)