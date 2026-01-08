Chàng trai bị thang máy kẹp cổ gần đứt lìa vành tai

Cú kẹp cực mạnh từ cửa thang máy trong quá trình làm việc khiến nam công nhân đổ gục. Đồng nghiệp giải cứu và đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh.

Bác sĩ khoa Cấp cứu tiếp nhận nam bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, suy hô hấp, suy tuần hoàn nghiêm trọng, kèm những vết thương dập, hở phức tạp vùng đầu - cổ ảnh hưởng đến hô hấp. Trong đó, vành tai trái của bệnh nhân gần như đứt lìa.

Bệnh viện kích hoạt báo động đỏ huy động bác sĩ liên chuyên khoa Ngoại Thần kinh, Chấn thương chỉnh hình, Gây mê hồi sức và Hồi sức tích cực hội chẩn cấp cứu. Bệnh nhân được đặt nội khí quản để kiểm soát đường thở, ổn định tuần hoàn và thực hiện các cận lâm sàng. Người bệnh được xác định tổn thương hở phức tạp vùng đầu - cổ, rối loạn huyết động trầm trọng, tổn thương khí quản, gãy xương sườn số 1-2 ở cả hai bên, khí tràn ra dưới da lan rộng. Đây là dạng chấn thương tối cấp, bệnh nhân nguy cơ diễn tiến ngưng thở và trụy tim mạch.

Bệnh nhân nhanh chóng được phẫu thuật xử trí các tổn thương phức tạp ở vùng cổ, tai và đường thở. Hậu phẫu, bệnh nhân điều trị tại khoa Hồi sức tích cực (ICU), hai ngày sau các chỉ số sinh tồn ổn định. Hiện người bệnh được rút ống nội khí quản, tiếp tục theo dõi.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

BS.CK2 Nguyễn Tấn Phát, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, cho biết chấn thương vùng cổ do tai nạn thang máy là dạng tổn thương đặc biệt nguy hiểm, vì có thể tổn thương đồng thời đến đường thở, mạch máu lớn và hệ hô hấp. Với những ca như vậy, chỉ cần chậm trễ trong kiểm soát đường thở và can thiệp phẫu thuật có thể dẫn đến tử vong.

Bác sĩ cảnh báo cần tuân thủ nghiêm các quy định an toàn, tuyệt đối không chủ quan trong quá trình làm việc. Khi không may xảy ra tai nạn nghi ngờ tổn thương vùng cổ, ngực hoặc đường thở, cần nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế có khả năng hồi sức và phẫu thuật chuyên sâu để được xử trí kịp thời, tránh những biến chứng đáng tiếc.