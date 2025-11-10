Chàng trai bị bạn gái 62 tuổi sát hại 'vì muốn chia tay'

BrazilJussara Luzia Fernandes, 62 tuổi, đâm chết bạn trai 21 tuổi, chôn xác trong vườn, khai do nạn nhân muốn chấm dứt mối quan hệ.

Jussara Luzia Fernandes, giáo viên dạy làm đẹp, bị bắt với cáo buộc đâm chết bạn trai 21 tuổi và chôn xác trong vườn nhà hôm 22/10, tại Bebedouro, Sao Paulo. Jussara đã thú nhận tội ác và được đưa đi thực nghiệm hiện trường vào ngày 5/11.

Ban đầu, khi cảnh sát đột kích ngôi nhà và thẩm vấn, Jussara phủ nhận mọi hành vi sai trái. Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện một cái hố mới được đào ở vườn sau, cách cửa ra vào vài mét. Jussara khẳng định đó là nơi chôn chó cưng, nhưng thi thể Alex Sandro da Silva Rocha được phát hiện sau khi khai quật. Chàng trai 21 tuổi bị đâm 72 nhát.

Nơi chôn thi thể Alex Sandro da Silva Rocha. Ảnh: Mirror

Sau khi bị bắt, Jussara khai rằng đã cãi nhau với bạn trai và cầm kéo để "tự vệ" khi bị tấn công. Bà ta cho biết đã nhờ con trai giúp đưa thi thể ra khỏi nhà. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết hình ảnh từ camera an ninh không cho thấy con trai Jussara có mặt tại nhà vào thời điểm đó.

Theo cảnh sát, Jussara đã thuê người đào huyệt chôn Alex ở vườn, nhưng nói dối rằng cần chôn một con chó lớn.

Cảnh sát đang chờ báo cáo xét nghiệm độc chất trên thi thể Alex và phân tích những chiếc điện thoại di động bị thu giữ. Họ nghi ngờ nạn nhân đã bị chuốc thuốc mê trước khi bị giết.

Mẹ nạn nhân, bà Ivonete Ribeiro da Silva, cáo buộc Jussara đã lên kế hoạch giết Alex bằng cách chuốc thuốc mê, bởi con trai là thanh niên khỏe mạnh cao 1,93 m, Jussara không thể tấn công trực diện. Bà cũng cáo buộc Jussara đã mạo danh Alex để nói chuyện với bà qua điện thoại, nói dối rằng Alex đã dọn hết đồ đạc bỏ đi nơi khác.

Về động cơ gây án, bà Ivonete cho biết Alex đang cố rời xa bạn gái vì "không thể chịu đựng được việc sống dưới sự kiểm soát nữa". Theo bà, Jussara là kẻ kiểm soát, ghen tuông và chiếm hữu.

"Ngay cả khi Alex vào nhà vệ sinh, cửa vẫn phải để mở. Nó thậm chí không thể cầm điện thoại vì bà ta ở bên kiểm soát mọi thứ", bà Ivonete chia sẻ với kênh EPTV.

Jussara Luzia Fernande và bạn trai Alex Sandro da Silva Rocha. Ảnh: G1

Trước đó, hồi tháng 1, chồng Jussara, ông Walter Gilmar de Pádua Carneiro, 65 tuổi, được phát hiện đã chết trong hồ bơi tại nhà. Cái chết được xác định là do tai nạn.

Sau vụ án của Alex, cảnh sát cho biết sẽ tái điều tra vụ việc, nhưng Jussara từ chối hợp tác với bên pháp y.

Con gái ông Walter, Bruna Carneiro, khẳng định rằng vài ngày trước khi chết, bố cô than phiền về các vấn đề sức khỏe như nôn ói, điều này cũng làm dấy lên nghi ngờ về việc bị đầu độc. Theo Bruna, bố cô có ý định chia tay Jussara nhưng cảm thấy bị đe dọa. Cặp đôi đã chung sống 17 năm.

Cảnh sát đã đệ đơn yêu cầu tòa án cho phép khai quật thi thể ông Walter.

Tuệ Anh (theo Mirror, G1, EPTV)