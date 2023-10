Chàng trai Bến Tre ký hợp đồng với công ty thần tượng Hàn

Đặng Hồng Hải, 20 tuổi, quê Bến Tre, trở thành nghệ sĩ độc quyền của công ty quản lý thần tượng ở Gangnam, Seoul.

Ngày 26/10, Dongyo Entetainment thông báo: "Chúng tôi đã ký hợp đồng độc quyền với Đặng Hồng Hải, cựu thí sinh Boys Planet. Sau khi thấy năng lượng tươi trẻ, niềm đam mê của Hải, chúng tôi dự định hỗ trợ hết sức để phát huy khả năng của cậu ấy trong tương lai".

Đặng Hồng Hải hát 'Here I Am' Đặng Hồng Hải nhảy, hát ca khúc chủ đề "Here I Am" tại cuộc thi Boys Planet. Video: Mnet

Trước khi là thành viên của Dongyo Entertainment, Đặng Hồng Hải thực tập ở công ty Fantagio trong ba năm. Anh hiện có nhiều fanpage do người hâm mộ Việt Nam lập, thu hút hàng chục nghìn lượt thích. Hồi đầu năm, anh tham gia chương trình thực tế Boys Planet của kênh truyền hình Mnet (Hàn Quốc). Show quy tụ 98 thí sinh, anh dừng chân ở top 28.

Đặng Hồng Hải trong bộ ảnh hồ sơ của công ty. Ảnh: Dongyo Entertainment

Dongyo Entertainment thành lập năm 2014, quản lý một số nghệ sĩ như DKZ, NINE to SIX, Jae Chan. Trên mạng xã hội, nhiều fan Việt và Hàn mong nghệ sĩ sớm được công ty cho ra mắt trong dự án mới.

Đặng Hồng Hải thi The Voice Kids 2016 Hồng Hải (quần trắng) hát "Thật bất ngờ" khi thi The Voice Kids 2016. Video: VTV

Đặng Hồng Hải đã bảo lưu việc học cấp ba, sang Hàn khoảng hơn ba năm trước để theo đuổi giấc mơ làm thần tượng. Ca sĩ cao 1,8 mét, gương mặt ưa nhìn, từng thi The Voice Kids 2016, thuộc đội Đông Nhi. Khi còn trong nước, Hồng Hải đỗ THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP HCM). Anh có thể giao tiếp tiếng Anh, tiếng Hàn.

Trước Hồng Hải, Ngô Ngọc Hưng (22 tuổi, quê Yên Bái) được ra mắt trong nhóm nhạc thần tượng TEMPEST (Yuehua Entertainment quản lý).

Thanh Thanh