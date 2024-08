Chàng trai Bắc Ninh tìm người biết cảm thông, chia sẻ

Chỉ cần người đó muốn tìm hiểu mình sau những dòng tâm sự này, đó đã là khởi đầu của mối quan hệ tốt rồi.

Lâu lắm rồi mình mới quay lại chuyên mục Hẹn hò này, có nhiều thứ đã thay đổi nhưng cũng có nhiều điều mình thấy chẳng thay đổi gì. Việc không thay đổi đó là mình vẫn chưa tìm thấy một người bên cạnh, xem ra điều đó thật khó khăn khi mà mình thuộc típ người không giao tiếp nhiều và có thật nhiều mối quan hệ. Xung quanh mình hiện tại chỉ có vài người bạn thân nhưng tiếc thay họ đều đã có hạnh phúc và một nửa của mình từ rất lâu rồi, điều đó làm cho khoảng cách trong mối quan hệ cũng dần ít đi và họ còn bận rộn với những lo toan cuộc sống của chính mình. Câu hỏi hay gặp phải nhất khi gặp lũ bạn thân này là "Khi nào dẫn người yêu về ra mắt", "Khi nào cho ăn cỗ đây", điều mà đôi khi mình cũng muốn trả lời luôn nhưng lại chẳng có để mà hét to và làm được.

Mình nghĩ chắc cũng rất nhiều người chung cảnh ngộ này hiện tại nhưng tìm ra cách giải quyết chẳng phải ai cũng làm được, đôi lúc còn nhờ vào cả sự may mắn nữa mọi người nhỉ? May mắn khi tình cờ gặp được một người thông cảm và sẻ chia những gì mình đang gặp phải, may mắn vì nhờ có họ mà mình biết mình vẫn còn quan trọng trong cuộc sống này, may mắn vì nhờ có họ mà mình có động lực để làm nhiều việc hơn. Mong rằng may mắn đó sẽ sớm xuất hiện với mình.

Xuất thân ở vùng đất quan họ, mọi người hay gọi là Bắc Ninh với nhiều điểm đặc biệt như hát quan họ, những ngôi chùa cổ, những món ăn đậm chất quê hương... có thể níu giữ nhiều người tới chơi và chẳng muốn về, nhưng mà mình lại không giỏi trong khoản nói chuyện lắm, nên việc níu giữ chân ai đó hơi khó. Mong rằng hành động của mình sẽ khiến họ cảm nhận được dễ hơn. Sau quá trình học hành chăm chỉ và đi làm đã được khá lâu, cũng chịu nhiều áp lực từ công việc, cuộc sống nhưng hiện tại áp lực khi có người bên cạnh chia sẻ còn nhiều hơn.

Mình muốn có người cùng mình giảm tải áp lực, mang tới cho nhau những niềm vui mỗi ngày, chia sẻ cho nhau nghe một điều gì đó mình mới khám phá ra. Đôi khi cuộc sống đơn giản như thế thôi cũng tuyệt vời rồi. Tiêu chuẩn tìm kiếm một người nói chuyện thì chỉ cần người đó muốn tìm hiểu mình sau những dòng tâm sự này, đó đã là khởi đầu của mối quan hệ tốt rồi. Mong rằng mình sẽ nhận được thư từ ai đó.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ