Chàng trai Bắc Ninh chế tác ngựa khổng lồ đón Tết Bính Ngọ

Anh Bùi Văn Quân sử dụng hàng chục tấn bêtông để tạo bộ ba linh vật ngựa cao tới 6 m phục vụ miễn phí người dân, dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Tại xưởng chế tác rộng 10 ha ở xã Hợp Thịnh (Hiệp Hòa, Bắc Giang cũ), anh Quân, 34 tuổi, cùng các cộng sự đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng cho bộ sưu tập linh vật năm Bính Ngọ 2026. Sau thành công của rồng và rắn những năm trước, năm nay anh thực hiện dự án quy mô lớn hơn với ba bức tượng ngựa mang tên: Hạnh Phúc, Vui Vẻ và Thương.

Anh Bùi Văn Quân (34 tuổi), xã Hợp Thịnh (Hiệp Hòa, Bắc Giang cũ) bên cạnh linh vật "ngựa hạnh phúc", tháng 1/2026. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Dự án bộ ba chú ngựa khổng lồ được bắt đầu từ tháng 6/2025. Nổi bật nhất ở vị trí trung tâm là tượng "Ngựa Hạnh Phúc" với sắc đỏ chủ đạo, cao gần 6 m và nặng tới 10 tấn. Hai tác phẩm còn lại là "Ngựa Vui Vẻ" cao 4 m, nặng 6 tấn và "Ngựa Thương" cao 5 m, nặng 5 tấn đang trong giai đoạn tạo hình.

Khác với nhiều xưởng chọn xốp hay thạch cao cho nhẹ, anh Quân sử dụng bêtông cốt thép. Để hoàn thiện tác phẩm nặng hàng chục tấn, anh dựng khung xương thép kiên cố, sau đó đắp khối và gọt giũa thủ công.

Khó nhất là khâu "thổi hồn" cho sản phẩm. Thần thái ngựa nằm ở ánh mắt và cơ bắp. Anh Quân cho biết hỗn hợp xi măng phải đủ dẻo để bám lưới, nhưng cũng phải đủ mềm để kịp gọt giũa trước khi đông cứng. Sai một đường nét hay pha lệch màu là phải đập bỏ.

Lý giải về kích thước khổng lồ, anh cho biết muốn tạo không gian đủ lớn để nhiều người có thể cùng lúc chụp ảnh check-in mà không phải chen chúc.

Linh vật "Ngựa Vui vẻ" đang trong giai đoạn hoàn thiện, tháng 1/2026. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Điểm mới của dự án năm nay nằm ở bức tượng "Ngựa Thương". Không chỉ để trưng bày, tác phẩm này dự kiến hoàn thiện trước 20 tháng Chạp để bán đấu giá. Toàn bộ số tiền thu được sẽ dành tặng các hoàn cảnh khó khăn tại 4 xã gồm: Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Hoàng Vân và Xuân Cẩm. "Tôi hy vọng giá trị từ tác phẩm sẽ giúp những gia đình khó khăn đón một cái Tết đủ đầy hơn", anh nói.

Chủ nhân của những bức tượng này vốn là một nông dân, chưa từng qua trường lớp mỹ thuật. Niềm đam mê chế tác xuất phát từ mong muốn tạo sân chơi cho con và trẻ em trong làng. Từ việc mày mò học qua mạng, anh Quân dần chuyển từ làm tượng nhỏ sang những khối bê tông chục tấn. Phong cách của anh thiên về "chibi" (cách điệu) với đôi mắt to, biểu cảm dễ thương để gần gũi với trẻ nhỏ.

Khu vườn của anh Quân hiện trưng bày gần 50 tác phẩm, mở cửa miễn phí quanh năm. Dịp Tết Giáp Thìn và Ất Tỵ vừa qua, những linh vật "Rồng Mầm Non" hay "Rắn Hạnh Phúc" của anh từng gây sốt mạng xã hội nhờ vẻ ngoài hiền lành, xóa bỏ cảm giác dữ dằn thường thấy ở các loài vật này. Ngoài linh vật Tết, nơi đây còn trưng bày các tác phẩm kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước như 30/4 hay Quốc khánh 2/9, góp phần lan tỏa lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Nhiều du khách từng ngỏ ý mua lại cả khu vườn với giá cao nhưng anh từ chối. Người đàn ông Bắc Ninh quan niệm giá trị của những khối bê tông nằm ở niềm vui của cộng đồng. Anh dùng nguồn thu từ nông nghiệp để nuôi đam mê và duy trì điểm vui chơi miễn phí cho người dân.

Một góc vườn trưng bày linh vật của anh Bùi Văn Quân (34 tuổi), xã Hợp Thịnh (Hiệp Hòa, Bắc Giang cũ). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Quỳnh Nguyễn - Nga Thanh