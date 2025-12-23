Chàng trai Anh tìm thấy tình yêu trên đường đi bộ đến Việt Nam

Từ một chuyến độc hành, Luke Deakin hiện có bạn gái và một chú chó cùng đồng hành trong nỗ lực chinh phục quãng đường 15.000 km từ Anh tới Việt Nam.

Khởi nguồn từ lời hứa ngẫu hứng tại Đà Nẵng năm 2023, Luke Deakin, 32 tuổi, bắt đầu hành trình đi bộ từ quê nhà Anh đến Việt Nam vào tháng 9/2024. Sau hơn một năm di chuyển qua nhiều quốc gia, Luke đã tới Kazakhstan, hoàn thành hơn 50% quãng đường dự kiến.

Dù tiến độ chậm hơn kế hoạch ban đầu, chàng trai có biệt danh Chubby Trekka lại bất ngờ xây dựng được một "gia đình nhỏ" ngay trên đường đi cùng bạn gái Sophie và Belle, chú chó hoang được họ giải cứu tại Georgia.

Sophie và Luke quen nhau ở Hà Nội năm 2022 nhưng cả hai chỉ dừng ở mức tình bạn thân thiết do có nhiều điểm chung như đam mê du lịch vòng quanh thế giới. Khi tới Thổ Nhĩ Kỳ, Luke gợi ý Sophie đi cùng mình để bầu bạn. Ban đầu, cô nghĩ chỉ tham gia một tháng để trải nghiệm. Tại Cappadocia, Thổ Nhĩ Kỳ, dưới bầu trời rợp bóng khinh khí cầu trong nắng sớm, Luke nhận ra cuộc sống trở nên tốt đẹp, thú vị hơn khi có Sophie bên cạnh.

Sophie tại Kazakhstan. Ảnh: NVCC

"Đó là khoảnh khắc hoàn hảo để ngỏ lời và cô ấy đã đồng ý", Luke nói. Anh cho biết đó là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời và đến giờ, cảm giác vẫn như vừa mới xảy ra. Sự xuất hiện của Sophie xua tan cảm giác buồn chán của chuyến đi độc hành. Giờ đây mỗi ngày của họ đều ngập trong tiếng cười và hạnh phúc, dù ở bất kỳ đâu.

Gia đình nhỏ của Luke trọn vẹn hơn khi chú chó Belle xuất hiện và đồng hành. Cả hai gặp Belle ở Georgia. Chú chó hoang gầy gò, lông két bẩn cứ lẽo đẽo theo họ. Đến một ngày, Belle bị một chiếc xe đâm trúng - âm thanh khủng khiếp khiến Luke đôi lúc giật mình nhớ lại. Sophie chạy lại, thấy đầu nó rách, hở cả xương sọ, lông nhuốm đầy máu, còn chiếc xe đã bỏ đi. Luke và Sophie băng bó tạm rồi gọi thú y. Họ nói cả hai cứ đi tiếp và để họ lo phần còn lại.

"Chiếc xe thú y chạy vụt qua khi chúng tôi đang đi bộ, linh cảm mách bảo tôi họ sẽ để nó chết ở đó", Luke nói, cho biết anh đã quay lại nhưng không thấy Belle đâu, có một vài vệt máu cho thấy nó đã cố lết đi đâu đó. Về tới khách sạn, Luke không ngừng nghĩ, quyết định quay lại điểm tai nạn một lần nữa. Lần này, một con chó hoang đã dẫn họ tới chỗ Belle đang nằm chờ chết.

Luke, Sophie và Belle chụp ảnh ở Georgia. Ảnh: NVCC

Belle trải qua 7 ca phẫu thuật sau đó. Ra viện, Luke đưa Belle đi tiêm phòng, làm các giấy tờ nhận nuôi và giờ, chú chó hoang trở thành thành viên thứ ba trong hành trình đi bộ tới Việt Nam. Mỗi tối, nó cuộn tròn nằm cạnh Luke và Sophie, sáng tự do chạy trên những cánh đồng đầy nắng.

Dù vậy, sự lãng mạn đó không che giấu được những khó khăn của hành trình. Trong bài viết về Luke hồi tháng 6, tờ New York Post gọi hành trình của anh là "một trong những hành trình đi bộ dài và gian khổ nhất do một cá nhân thực hiện vài năm gần đây".

Theo dõi Luke, người ta có thể thấy rõ một chàng trai có vẻ ngoài đầy đặn ban đầu, giờ đây gầy sạm, râu ria rậm rạp và đôi mắt lộ rõ nếp nhăn từ những đêm ngủ ngoài trời trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Anh và Sophie thường cắm trại ngoài trời nếu dọc đường không có khách sạn. Nếu có củi khô xung quanh, họ sẽ nhóm lửa còn nếu không sẽ tìm nơi tránh gió. Có ngày ở Siberia, họ được ông chủ cửa hàng cho phép ngủ trên sàn nhà thay vì cắm trại giữa trời tuyết.

Luke thừa nhận việc ra khỏi túi ngủ ấm áp để bắt đầu ngày mới trong lạnh giá là điều khó khăn nhất. Đôi khi, trời lạnh đến mức họ không ngủ nổi ban đêm. Đến khi mặt trời lên, cả hai tranh thủ ngủ thêm vài tiếng nhưng không đồng nghĩa giảm bớt thời gian đi bộ ban ngày.

Thời tiết không phải mối nguy duy nhất. Có lần ở Thổ Nhĩ Kỳ, cả hai hoảng hốt khi thấy những dấu chân khổng lồ trong rừng sâu. Khi đi tiếp, họ nhận ra những dấu chân khác và biết chắc đây là gấu nâu. Họ đứng giữa hai lựa chọn, đi tiếp hoặc quay lại đi đường vòng nhưng sẽ chậm hơn ba ngày. Sau cùng, Luke và Sophie chọn đi tiếp và những dấu chân vẫn ám ảnh khắp nơi.

Cứ vài phút, họ lại thổi còi thật to vì gấu không thích tiếng ồn lớn. Trong balo họ cũng có bình xịt chống gấu và một con dao lớn nhưng bản thân Luke không chắc nếu con gấu thực sự xuất hiện, hai người có chạy thoát nổi không? Không khí căng thẳng bao trùm suốt chặng đường rừng và tâm trí hoàn toàn chuyển sang chế độ sinh tồn, ardenaline chạy dọc khắp cơ thể. Rất may, họ không đụng độ con gấu song rủi ro vẫn tiếp tục lẩn khuất suốt hành trình còn lại.

Hồi đầu tháng 12, Luke tạm dừng hành trình vì một người bạn ở Việt Nam mời anh tham gia hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ban đầu, anh có chút do dự nhưng khi nhìn những hình ảnh trên mạng, trái tim Luke 'đau nhói'. Một ngày sau, anh có mặt tại Nha Trang và đi tiếp tới những khu vực khác ở Phú Yên cũ - nay là Đắk Lắk - để hỗ trợ. Nhóm của Luke gây quỹ được khoảng 60.000 USD để hỗ trợ khoảng 600 gia đình.

"Ở Anh, nhiều thứ được xem là hiển nhiên như nước sạch chảy ra từ vòi, trẻ em được hưởng nền giáo dục đầy đủ và hiếm khi đối mặt với thảm họa thiên nhiên", anh cho biết. Khi chứng kiến tận mắt hậu quả trận lũ để lại, Luke mới hiểu mình đã may mắn thế nào.

Sau công việc cứu trợ, Luke ở Hà Nội và Hà Giang thêm một tuần để "nạp năng lượng". Khi đi ngang qua một tiệm quần áo gần Nhà thờ Lớn, Luke bất ngờ nhìn lại hình ảnh mình trong gương. Anh nhận ra đã mặc những bộ đồ y hệt nhau suốt nhiều tuần. Chàng trai Anh chia sẻ anh không mua hay mang nhiều quần áo vì trên hành trình này, mỗi gram đều phải tính toán kỹ.

Tối 17/12, Luke đã bay về Kazakhstan để hội ngộ cùng Sophie và chuẩn bị bước vào thử thách lớn nhất hành trình. Tại đây, họ sẽ phải di chuyển liên tục 4-5 ngày giữa các điểm dừng chân trong tình trạng hoàn toàn không có sóng điện thoại. Để chuẩn bị, Luke đã chế tạo một chiếc xe đẩy từ xe giỏ siêu thị, có khả năng chở 70 lít nước - mức tối thiểu để duy trì sự sống cho hai người và một chú chó. Anh đã liên hệ trước với Đại sứ quán Anh tại Kazakhstan để đảm bảo có sự giám sát từ xa trong trường hợp khẩn cấp.

Luke không sợ. Anh nói vào những giây phút khó khăn nhất, những cốc cà phê Hà Nội hay bữa lẩu cùng bạn bè ở Việt Nam sẽ quay lại, thúc đẩy anh tiến về phía trước. Thời gian ở Hà Nội, Luke từng mất điện thoại và thử sống thành công ba tháng mà không cần lên mạng xã hội. Do đó, khoảng thời gian mất kết nối ở Kazakhstan hay mọi khó khăn trước mắt, anh tin mình sẽ vượt qua.

Luke dự định kết thúc hành trình vào cuối năm 2026 hoặc giữa năm 2027. Anh tin rằng không cần phải cảm thấy mạnh mẽ mỗi ngày, chỉ cần giữ cho đôi chân không ngừng chuyển động về phía trước.

"Hãy cứ bắt đầu", đó là thông điệp ngắn gọn nhưng mạnh mẽ mà chàng trai người Anh muốn gửi gắm sau hành trình này. Anh nói từng ngây thơ khi nghĩ mình có thể đi bộ tới Việt Nam nhưng giờ đây chính điều đó đã tạo nên hành trình tuyệt vời này.