Chàng trai 9X vẽ Sơn Tùng M-TP, Soobin bằng bút bi gây sốt

Nguyễn Thế Vũ 34 tuổi, gây chú ý khi tái hiện chân dung ca sĩ Sơn Tùng M-TP, Soobin Hoàng Sơn bằng bút bi.

Đầu tháng 12/2025, bức tranh chân dung cô gái do Nguyễn Thế Vũ thực hiện, vẽ bút bi trên giấy bristol được nhiều người chú ý, nhận hơn 20 nghìn lượt thích, 600 lượt chia sẻ trên nền tảng Facebook. Dưới bài đăng, một số khán giả nói ngạc nhiên, cho rằng đường nét gương mặt giống ảnh chụp, không tin là tranh vẽ.

Nguyễn Thế Vũ vẽ tranh chân dung cô gái Nguyễn Thế Vũ vẽ tranh chân dung cô gái, thu hút hàng chục nghìn lượt thích trên mạng xã hội. Video: Nhân vật cung cấp

Nguyễn Thế Vũ không phải là cái tên xa lạ với cộng đồng yêu hội họa, bởi anh từng có nhiều bức vẽ người nổi tiếng như Sơn Tùng M-TP, Đức Phúc, Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn. Anh quê tại Lệ Thủy, Quảng Bình (cũ), sinh ra trong gia đình làm nông nhưng thích vẽ từ nhỏ. Những năm ngồi ghế nhà trường, anh thể hiện khả năng qua giờ học mỹ thuật trên lớp. Ngoài làm bài tập, anh chép lại nhân vật truyện tranh và tìm đề tài khó hơn để rèn kỹ năng, trong đó có vẽ chân dung.

Anh từng là sinh viên khoa Kiến trúc tại Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) nhưng quyết định dừng vào khoảng năm cuối do nhận thấy không phù hợp. Thời điểm đó, anh mưu sinh bằng việc vẽ, từng bước nâng cao kỹ năng và cải thiện thu nhập.

Thế Vũ chủ yếu tự học thông qua quan sát, tìm tòi từ nhiều nguồn tư liệu để hình thành phong cách cá nhân. Quá trình này đòi hỏi sự kiên trì khi không có người hướng dẫn trực tiếp. Giai đoạn đầu, anh băn khoăn do công việc thiếu ổn định, song nhận ra nếu kiên trì theo đuổi, hội họa có thể là hướng đi lâu dài.

Quá trình Nguyễn Thế Vũ vẽ chân dung Soobin Hoàng Sơn Quá trình Nguyễn Thế Vũ vẽ chân dung Soobin Hoàng Sơn bằng bút bi và phấn màu. Video: Nhân vật cung cấp

Anh dành thời gian rảnh để rèn luyện các chất liệu như than chì, chì màu hay màu nước. Sau khi thử nghiệm, anh chọn bút bi nhờ tính tiện lợi, có thể sử dụng linh hoạt ở không gian khác nhau. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra thách thức về giới hạn màu sắc và khả năng kiểm soát độ đậm nhạt. Anh nói: "Những hạn chế của bút bi là thử thách tôi muốn chinh phục. Tôi không đặt mục tiêu sao chép hình ảnh một cách chính xác mà tập trung thể hiện thần thái nhân vật".

Quá trình sáng tác thường bắt đầu bằng dựng hình và xử lý những mảng tối, sau đó chuyển sang các vùng sáng. Khác với cách làm phổ biến là bố cục tổng thể trước rồi mới hoàn thiện chi tiết, anh lựa chọn hướng ngược lại, đi từ chi tiết đến tổng thể, cân bằng ánh sáng và độ tương phản. Thế Vũ thường chọn loại bút có mực ổn định, kết hợp chất liệu giấy đủ dày, độ nhám vừa phải giúp hạn chế phai nét. Thời gian hoàn thành một tác phẩm thường từ 15 đến 30 tiếng, hoặc lâu hơn tùy mức độ chi tiết.

Bức tranh Nguyễn Thế Vũ vẽ người vợ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nguồn cảm hứng của Thế Vũ đến từ người thân, bạn bè hoặc hình ảnh những người nổi tiếng. Trong số các tác phẩm, bức chân dung vẽ người vợ Tạ Lưu Ngọc Anh vào tháng 11/2021, sau khi cô qua đời vì ung thư, được anh xem là tác phẩm đáng nhớ nhất.

Sau hai tháng kết hôn, Ngọc Anh phát hiện mắc ung thư hạch không Hodgkin. Trong hơn một năm, cuộc sống của cả hai xoay quanh lịch trình ban ngày vào bệnh viện, buổi tối về nhà nghỉ ngơi và tranh thủ vẽ tranh cho khách hàng. Họ từng có ước mơ mở phòng tranh, nhưng số tiền tiết kiệm vơi đi dần trong quá trình điều trị. Sau khi vợ qua đời, Thế Vũ chuyển từ Hà Nội về Quảng Bình (cũ) sinh sống và làm việc.

Nhà nghiên cứu mỹ thuật Vũ Huy Thông nhận xét kỹ chuyển thể ảnh chụp sang tranh bút bi trên giấy của Nguyễn Thế Vũ đạt chất lượng cao, thể hiện ở độ chính xác của hình khối và cách xử lý sắc độ. Theo ông, nhiều bức tranh gây ấn tượng với người xem nhờ năng lực của họa sĩ và tư duy nghệ thuật. "Tôi mong bạn chủ động tìm đề tài thay vì giới hạn ở việc tái hiện hình ảnh. Với nền tảng hiện có, bạn còn nhiều tiềm năng để mở rộng hướng đi", ông Vũ Huy Thông nói.

Họa sĩ Nguyễn Thế Vũ, sinh năm 1992. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hiện Thế Vũ hoạt động với tư cách họa sĩ tự do, dạy vẽ và sáng tạo nội dung trên nền tảng mạng xã hội. Anh mong muốn đưa tranh bút bi tiếp cận nhiều người, đồng thời chia sẻ kỹ năng đến những bạn trẻ quan tâm hội họa. "Tôi dự định trở lại Hà Nội làm việc vào năm nay, duy trì hoạt động sáng tác và giảng dạy ở các trung tâm hội họa", họa sĩ cho biết.

Quế Chi