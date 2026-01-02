Chàng trai 32 tuổi ngưng tim khi đang đánh cầu lông

TP HCMNam thanh niên 32 tuổi bất ngờ đau ngực dữ dội, choáng váng và mất ý thức sau khi chơi cầu lông, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 2/1, đại diện Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn sau 7 ngày điều trị tích cực, kịp xuất viện đón năm mới cùng gia đình. Các kết quả chụp cộng hưởng từ tim xác định anh bị viêm cấp tính cơ tim và màng ngoài tim, biến chứng gây rối loạn nhịp thất dẫn đến đột tử.

Tai nạn xảy ra khi bệnh nhân đang chơi cầu lông cùng đồng nghiệp tại sân tập ở phường An Khánh. Dù có thói quen tập luyện hai tiếng mỗi ngày và không hút thuốc, anh bất ngờ cảm thấy hồi hộp, khó thở rồi đau ngực dữ dội chỉ sau 30 phút vận động. Anh nhanh chóng rơi vào hôn mê và được đưa đến cơ sở y tế gần nhất trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ lập tức hồi sinh tim phổi, đồng thời kích hoạt quy trình "báo động đỏ" liên viện với Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Bác sĩ thăm khám người bệnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Chỉ 15 phút sau, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Kíp trực tại đây vừa duy trì hồi sức, vừa thiết lập hệ thống tim phổi nhân tạo (V-A ECMO) để hỗ trợ tuần hoàn cho trái tim đã suy kiệt. Khi sinh hiệu tạm ổn định, các bác sĩ chụp cắt lớp vi tính toàn thân để loại trừ những nguyên nhân đột tử thường gặp như nhồi máu cơ tim, thuyên tắc phổi hay bệnh lý động mạch chủ.

Nghi ngờ bệnh nhân bị viêm cơ tim cấp do virus, êkíp điều trị áp dụng phác đồ hồi sức chuyên sâu gồm chạy ECMO, hạ thân nhiệt chỉ huy, lọc máu liên tục và dùng corticosteroid liều cao. Sau 48 giờ, bệnh nhân tỉnh táo, hết rối loạn nhịp, chức năng tim hồi phục tốt và được cai máy ECMO.

ThS.BS Võ Văn Trắng, Khoa Hồi sức tim mạch, giải thích viêm cơ tim cấp do virus thường xuất hiện nhiều vào mùa lạnh hoặc mùa mưa. Bệnh khởi phát với các triệu chứng dễ nhầm lẫn như cảm cúm, rối loạn tiêu hóa. Tuy nhiên, hơn 80% người bệnh sẽ có biểu hiện đau ngực, 20-50% khó thở kèm hồi hộp. Một số trường hợp diễn tiến tối cấp gây suy tim, tụt huyết áp và tử vong nhanh chóng nếu không can thiệp kịp thời.

Theo ThS.BS Nguyễn Thanh Thảo, Khoa Hồi sức tim mạch, trường hợp của nam bệnh nhân trên rất may mắn vì được cấp cứu đúng thời điểm "vàng". Bác sĩ khuyến cáo người bệnh sau khi xuất viện cần hạn chế gắng sức trong ít nhất ba tháng đầu để tránh nguy cơ rối loạn nhịp tái phát. Với những ca viêm cơ tim lan tỏa, bệnh nhân cần tầm soát thêm các yếu tố di truyền và tuân thủ lịch tái khám chặt chẽ.

Lê Phương