Chàng trai 31 tuổi hai lần đạt 9.0 IELTS

Anh Luyện Quang Kiên ở Hà Nội có hai trong 8 lần thi đạt 9.0 IELTS trong năm 2022.

Anh Luyện Quang Kiên, 31 tuổi, lần thứ hai đạt IELTS 9.0 hôm thi 20/12/2022. Ở cả hai lần, anh đều đạt điểm 9 ở kỹ năng Listening (Nghe), Speaking (Nói) và Reading (Đọc), còn Writing (Viết) được 8.

Năm 2014, anh Kiên lần đầu thử sức với IELTS và được 7.5. Dạy tiếng Anh, sau đó là luyện thi IELTS, từ năm 2018, anh đều đặn thi 5-7 lần mỗi năm với mục đích kiểm tra cách dạy của mình có hiệu quả hay không. Theo anh Kiên, IELTS có nhiều dạng bài, thi một lần đã được 9.0 ngay chưa đánh giá được thí sinh đó có cách làm đúng ở các dạng mà chỉ ở dạng gặp vào hôm thi đó.

Sau hàng chục lần thi IELTS vẫn chưa đạt 9.0 Viết, anh Kiên đặt mục tiêu chinh phục kỹ năng này trong thời gian tới. Ảnh: NVCC

Sau hàng chục lần trải nghiệm, anh Kiên nhận thấy trong bài thi IELTS, quan trọng là thí sinh làm sáng tỏ được vấn đề, đề bài hỏi gì trả lời đấy, chú ý tới mức độ tinh tế của từ vựng, kèm lập luận và ngữ pháp sẽ đạt điểm cao. "Nhiều bạn nghĩ phải dùng từ khó mới được điểm cao nhưng thực tế bạn biết cách lúc nào nên dùng từ giảm nhẹ hay nhấn mạnh mới quan trọng", anh Kiên nói, cho biết IELTS đánh giá khá năng sử dụng ngôn ngữ, không phải lượng từ vựng hay số cấu trúc khó.

Anh lấy ví dụ thí sinh ở band 6.0 sẽ dùng câu: "People feel that when they buy more, they are happier. And they can use money to buy happiness". Theo mô tả của band điểm 6.0, sử dụng "people feel that" là quy chụp. "And they" không phù hợp văn viết khi dùng "and" ở đầu câu. "And they" cũng không được kết nối với "people feel that" đằng trước.

Anh gợi ý có thể sửa lại bằng câu "people feel that when they buy more, they are happier and that they can use money to buy happiness" hoặc tinh tế hơn sẽ là "materialistic people tend to think that the more they buy, the happier they are and that they can even buy their way to happiness".

Trong đó, "materialistic people" giúp định nghĩa hoặc gọi tên được nhóm đối tượng chứ không chỉ people nói chung; "tend to" giảm quy chụp, "the more... the..." cấu trúc "càng... càng" để nhấn mạnh; "even" dùng để nhấn mạnh và "buy their way to happiness" là cụm người bản xứ thường dùng.

Sau khi thi xong IELTS, thí sinh có thể gửi thư đến nơi tổ chức thi để xin bản breakdown IELTS (bản chấm điểm chi tiết theo từng tiêu chí) để biết được đâu là thế mạnh và phần nào cần phải khắc phục. Trong bản breakdown, bài thi Viết sẽ đánh giá theo các tiêu chí như TA và TR (hoàn thành nhiệm vụ); CC (mạch lạc), GRA (ngữ pháp) hay LR (từ vựng).

Trong bốn kỹ năng, anh Kiên có thế mạnh ở Nghe và Đọc. Anh Kiên nói đây là hai kỹ năng dễ được điểm cao nếu người học "tắm" tiếng Anh hàng ngày. Anh chưa từng du học, ít nói chuyện, không có bạn hay làm việc với người nước ngoài nhưng tự tạo môi trường tiếng Anh để bản thân tiếp xúc với ngôn ngữ này nhiều nhất có thể.

Anh có sở thích xem phim phụ đề tiếng Anh và giữ nhịp độ nghe ít nhất hai tiếng mỗi ngày. "Nếu phải học môn gì, bạn cũng có thể tham khảo tài liệu của môn đó bằng tiếng Anh, thay vì chỉ nghiên cứu bằng tiếng Việt", anh cho biết.

Ở kỹ năng Nghe, thí sinh dễ mất điểm ở dạng bài chọn đáp án đúng (multiple choice). Ở dạng này, anh Kiên gợi ý cần đọc kỹ câu hỏi để loại thông tin gây nhiễu. Giữa mỗi phần nghe, thí sinh có 30 giây để kiểm tra đáp án và 30-40 giây để đọc phần tiếp theo. Với hơn một phút, thí sinh hãy tập trung hiểu câu hỏi.

Anh ví dụ câu hỏi hỏi buổi biểu diễn bắt đầu lúc mấy giờ. Đoạn văn sẽ nói đến việc mọi người đến lúc 7h30, chương trình kết thúc lúc 18h và buổi diễn bắt đầu lúc 21h. Muốn chọn được đáp án đúng, thí sinh phải tập trung nghe. "Hiểu câu hỏi thì thậm chí bạn không kịp đọc hết đáp án vẫn chọn được. Nhưng nếu không hiểu câu hỏi, bạn có đọc hết đáp án cũng không biết chọn gì", anh Kiên nói.

Trong bài Đọc của IELTS, dạng bài True, False, Not Given thường gây khó khăn cho thí sinh. Nhưng theo anh Kiên, đáp án False sẽ chứa thông tin đối lập, trong khi Not Given sẽ là có thể có hoặc có thể không.

Với kỹ năng Nói, điều giúp ứng viên nói tốt nằm ở kỹ năng Nghe. Anh Kiên nghe nhiều, bắt chước cách phát âm và ngữ điệu. Nghe xong một câu chuyện, một bộ phim, anh sẽ tự nói lại theo cách hiểu và diễn đạt của mình.

Khác với ba kỹ năng trên có thể tự luyện, anh Kiên khuyên thí sinh nên có người hướng dẫn ở kỹ năng Viết. "Phải viết đúng ngay từ đầu và tập trung phần ngữ pháp. Bạn cần phải học cách thể hiện được ý mình muốn diễn đạt, rồi mới đưa ra các lập luận", anh gợi ý. Khi mới bắt đầu, người học chưa nên vội tập viết luận của IELTS hay viết theo mẫu mà hãy tập kể ra câu chuyện hàng ngày. Task 1 và Task 2 của IELTS thường có 5 dạng chính, mỗi dạng có cách trả lời khác nhau cho các từ khóa nhưng đều đưa về nguyên nhân, kết quả.

Phần Viết khó đạt điểm tối đa vì bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khi vừa phải là chủ đề quen thuộc, trả lời tốt, cách sử dụng từ vựng, ngữ pháp, thậm chí hợp giám khảo.

Theo anh Kiên, luyện đề IELTS cũng tốt nhưng thời điểm thích hợp nhất là khoảng hai tuần cuối trước khi thi. "Thời lượng các bạn dành ra luyện đề chỉ chiếm khoảng 5-10%, còn lại phải tập trung đến việc cải thiện trình độ và kỹ năng viết", anh nói.

Chưa lần nào đạt 9.0 ở kỹ năng Viết của IELTS, anh Kiên cho biết sẽ tiếp tục thi vào thời gian tới để chinh phục kỹ năng này.

Bình Minh