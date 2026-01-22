Chàng trai 24 tuổi không có dấu hiệu dậy thì

Hà NộiNam thanh niên đến Bệnh viện Bạch Mai khám do 24 tuổi nhưng không có ria mép, giọng nói trong trẻo và cơ quan sinh dục nhỏ như trẻ em.

Ngày 20/1, ThS.BS Nguyễn Trung Hiếu, Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhân mắc chứng suy sinh dục thứ phát. Các bác sĩ đã chỉ định liệu pháp nội tiết thay thế để kích thích cơ thể phát triển các đặc tính nam giới.

Trước khi nhập viện, chàng trai nhận thấy sự khác biệt của cơ thể từ nhiều năm trước nhưng chủ quan, nghĩ bản thân chỉ "dậy thì muộn" nên không đi kiểm tra. Qua thăm khám lâm sàng, bác sĩ ghi nhận người bệnh có giọng nói thanh, thân hình cao gầy, tay chân dài, ngực phát triển nhẹ và hoàn toàn không có râu hay lông nách. Đặc biệt, kích thước tinh hoàn rất nhỏ và mềm.

Theo bác sĩ Hiếu, độ tuổi dậy thì trung bình ở nam giới dao động từ 9 đến 14 tuổi. Việc phát hiện và điều trị muộn tình trạng suy sinh dục gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Bệnh nhân đối mặt nguy cơ vô sinh cao do tinh hoàn không phát triển, không sản sinh tinh trùng. Ngoài ra, tình trạng thiếu hụt hormone testosterone kéo dài khiến mật độ xương suy giảm, làm tăng nguy cơ gãy xương từ sớm và gây tâm lý mặc cảm, tự ti.

Chuyên gia chỉ ra hai nhóm nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này. Nhóm nguyên nhân tại tinh hoàn thường do bất thường di truyền (như hội chứng Klinefelter), tinh hoàn ẩn hoặc biến chứng sau mắc quai bị. Nhóm nguyên nhân từ hệ thần kinh trung ương xảy ra khi tuyến yên hoặc vùng dưới đồi không phát tín hiệu nội tiết cần thiết để kích hoạt tinh hoàn hoạt động.

Bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh và nam giới cần chú ý mốc 14 tuổi. Nếu qua độ tuổi này mà cơ thể chưa xuất hiện các dấu hiệu dậy thì như vỡ giọng, mọc lông, phát triển cơ quan sinh dục, người bệnh cần đến cơ sở y tế chuyên khoa thăm khám ngay. Hiện nay, y học có thể điều trị hiệu quả phần lớn các trường hợp suy sinh dục. Việc can thiệp đúng thời điểm giúp bảo tồn khả năng sinh sản, cải thiện thể trạng và chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Lê Nga