Chàng trai 23 tuổi phải lòng người phụ nữ 83

Nhật BảnKofu, 23 tuổi, đang có chuyện tình yêu đẹp với bạn gái Aiko 83 tuổi sau lời tỏ tình trong chuyến đi công viên Disneyland, tỉnh Chiba hơn một năm trước.

Chuyện tình của hai người chênh lệch 60 tuổi trở nên nổi tiếng sau cuộc phỏng vấn trên đường phố hồi tháng 6.

Ở tuổi 83, bà Aiko vẫn giữ phong thái thanh lịch với mái tóc ngắn thời trang, móng tay sơn màu, giúp bà trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật.

Aiko từng kết hôn hai lần, có hai con và 5 cháu. Sau khi ly hôn, bà sống cùng con trai, hàng ngày làm vườn. Còn Kofu là sinh viên sắp tốt nghiệp, đang thực tập tại một công ty thiết kế.

Bà Aiko, 83 tuổi và bạn trai Kofu, 23 tuổi ở Tokyo. Ảnh: Couple_renai

Hai người quen nhau qua cháu gái bà Aiko, bạn học của Kofu. Chàng trai thừa nhận đã yêu bà ngay từ lần đầu đến nhà bạn chơi. Bà Aiko nói cũng bị chàng trai trẻ sôi nổi thu hút.

Cả hai ban đầu ngần ngại, không dám thổ lộ tình cảm vì khoảng cách 60 tuổi. Mối quan hệ của họ chỉ có bước tiến sau chuyến đi đến công viên Disneyland, tỉnh Chiba khoảng một năm trước. Cháu gái bà Aiko, người tổ chức chuyến đi, đột xuất bận việc, để hai người đi cùng nhau.

"Khi cùng ngắm Lâu đài Lọ Lem lúc hoàng hôn, Kofu đã tỏ tình. Khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn bị mê hoặc", bà Aiko kể.

Bà Aiko, 83 tuổi và bạn trai Kofu, 23 tuổi thường xuyên thể hiện tình cảm trên mạng xã hội. Ảnh: Couple_renai

Cả hai đang sống chung và được gia đình hai bên ủng hộ. Kofu chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong ngày là khi thức dậy thấy bạn gái bên cạnh. "Cô ấy nhỏ bé và hay dựa vào người tôi, điều đó thật khó cưỡng lại", anh nói.

Bà Aiko thừa nhận cảm thấy cô đơn khi bạn trai đi làm, nhưng việc chuẩn bị bữa ăn cho anh tiếp thêm năng lượng cho bà. "Cậu ấy còn đánh răng cho tôi trước khi đi ngủ", bà kể.

Câu chuyện tình yêu này gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người ngưỡng mộ, cho rằng "mọi người đều có quyền tìm kiếm tình yêu đích thực". Một số bình luận viên nhận xét năng lượng và cách nói chuyện của bà Aiko không giống một người già, mà giống một phụ nữ trẻ đang yêu.

Tuy nhiên, không ít ý kiến hoài nghi vì khoảng cách tuổi tác quá lớn. "Tôi thấy khó tin vào câu chuyện này, nhưng nếu họ thực sự yêu nhau không vì động cơ nào khác, tôi chúc họ những điều tốt đẹp nhất", một người dùng mạng viết.

Minh Phương (Theo 8days, Couple_renai)