Chàng trai 19 tuổi lập kỳ tích 5 lần hiến tế bào gốc

AnhThomas Rennie, 19 tuổi, biến mất nỗi đau mất bạn thân thành hành động phi thường khi 5 lần hiến tế bào gốc và tủy xương, kỳ tích được các chuyên gia mô tả là "chưa từng có tiền lệ".

Sau khi người bạn thân Daniel qua đời vì căn bệnh ung thư xương vào năm 2024, Thomas Rennie đã đăng ký hiến tặng tế bào gốc thông qua tổ chức từ thiện Anthony Nolan. Sự mất mát đó đã gieo mầm một quyết tâm sâu sắc trong chàng trai trẻ: "Thời gian là món quà tuyệt vời nhất bạn có thể trao cho bất kỳ ai", Rennie, hiện 19 tuổi, sinh viên ngành Chính trị tại Đại học Hull, chia sẻ với BBC.

"Việc tôi hiến tế bào gốc của mình có nghĩa là họ sẽ có thêm hy vọng, thêm thời gian bên cạnh những người thân yêu", chàng trai nói hôm 24/9.

Bắt đầu quá trình hiến tặng ở tuổi 18, Rennie hai lần hiến tế bào gốc toàn phần, một lần hiến tủy xương và hai lần hiến tế bào lympho. Trong đó, ba lần hiến được dành cho cùng một người nhận, một lần cho một bệnh nhân khác và lần cuối cùng cho mục đích nghiên cứu.

Theo Anthony Nolan, tỷ lệ một nam thanh niên thực hiện một lần hiến tế bào gốc trong vòng 5 năm là khoảng 1/200, cho thấy sự hiếm có của trường hợp Thomas Rennie. Tổ chức từ thiện này đã đánh giá: "Đây là người hiến tặng duy nhất mà chúng tôi biết có những trải nghiệm đa dạng và đặc biệt như vậy".

Talia Adams, cán bộ phụ trách các trường đại học của Anthony Nolan, nhấn mạnh: "Chúng tôi từng thấy những người hiến tặng lần thứ hai cho cùng một bệnh nhân nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Việc được xác định là người có khả năng tương thích một lần nữa thực sự hiếm".

Quá trình cấy ghép tế bào gốc (Stem Cell Transplantation), thường được gọi tắt là ghép tủy, là một thủ thuật y học tiên tiến nhằm thay thế những tế bào máu bị bệnh hoặc bị tổn thương bằng các tế bào gốc tạo máu mới và khỏe mạnh. Tổ chức từ thiện quốc tế DKMS UK cho biết những người hiến tặng trẻ tuổi, từ 17 đến 25, được ưu tiên hơn vì mang lại cho bệnh nhân cơ hội sống sót cao nhất.

Thomas Rennie. Ảnh: BBC

Guy Parkes, người đứng đầu bộ phận hiến và cấy ghép tế bào gốc tại Cơ quan Máu và Cấy ghép của NHS, nhận định dù không thể xác minh liệu 5 lần hiến tặng của Rennie có phải là một kỷ lục hay không nhưng "chắc chắn là rất hiếm" và là "hành động vị tha, cứu người phi thường".

Với những đóng góp đặc biệt, Rennie được vinh danh bằng Giải thưởng Ghi nhận Người hiến tặng tại Lễ trao giải Thường niên của Anthony Nolan vào tháng 9. Tuy nhiên, trước sự kinh ngạc của cộng đồng y khoa, chàng trai 19 tuổi lại thể hiện một thái độ khiêm tốn: "Tôi không cảm thấy mình đã làm điều gì to tát. Tôi chỉ ngồi trên giường vài tiếng trong khi họ lấy một ít tế bào và tôi thì xem phim 'Call the Midwife"'.

Khi được hỏi về cảm nghĩ của người bạn quá cố, Daniel, Rennie chậm rãi: "Daniel có một trái tim nhân hậu và tôi tin cậu ấy sẽ trân trọng điều đó. Không ai đáng phải sống chung với ung thư và nếu có cách nào để giúp đỡ một ai đó, tôi muốn tin rằng mình có thể làm được".

Theo quy định về quyền riêng tư tại Anh, người hiến và người nhận chỉ được phép liên lạc trực tiếp sau hai năm kể từ lần cấy ghép cuối cùng, do đó, Rennie vẫn chưa thể gặp người mà cậu đã cứu giúp.

Bình Minh (Theo BBC)