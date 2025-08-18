Cơn ác mộng của chàng trai bị bạn gái bán vào đường dây lừa qua mạng

Trung QuốcThanh niên họ Hoàng bị bạn gái dụ sang Myanmar làm việc trong công ty gia đình, nhưng thực chất là bán cho trung tâm lừa đảo với giá 100.000 nhân dân tệ.

Ngày 17/8, chị gái Hoàng chia sẻ chi tiết về trải nghiệm bị lừa của em trai ở Myanmar qua truyền thông, hy vọng nhiều bạn trẻ có thể rút kinh nghiệm, cảnh giác hơn và tránh bị lừa.

Theo lời kể, Hoàng, ở tỉnh Quảng Đông, gặp bạn gái 17 tuổi họ Châu tại một phòng bi-a vào năm 2024. Họ kết bạn trên ứng dụng WeChat, sau một thời gian trò chuyện thì trở thành người yêu rồi dọn đến sống chung.

Lần đầu gặp Châu, chị Hoàng bất ngờ vì cô gái 17 tuổi ăn mặc rất gợi cảm, đeo túi xách và phụ kiện gắn mác hàng hiệu. Châu nói đến từ tỉnh Phúc Kiến, bố mẹ đều là cán bộ, đầu tư kinh doanh ở nhiều nơi.

Nhưng chị Hoàng thấy những món đồ thời trang Châu mặc trông như hàng nhái. Dựa trên những lần tiếp xúc, cô cho rằng Châu đang cố đánh bóng bản thân. Cô không hiểu tại sao em trai lại si mê Châu đến mức mù quáng như vậy.

Thanh niên 19 tuổi họ Hoàng chụp ảnh bên bạn gái 17 tuổi họ Châu, trước khi bị lừa bán. Ảnh: Xiaoxiang

Cơn ác mộng bắt đầu

Sau khi yêu nhau, Châu liên tục "tẩy não" Hoàng, nói rằng gia đình cô kinh doanh ở Myanmar và hy vọng Hoàng sẽ đi cùng cô đến đó làm việc. Ngày 2/2, Hoàng giấu gia đình đến Bangkok cùng Châu. "Chúng tôi chỉ biết em trai đang ở Thái Lan khi nó đăng bài trên trang cá nhân", chị Hoàng nhớ lại.

Khi hai người đến biên giới Thái Lan - Myanmar, Châu nói dối phải đi đón ai đó, bỏ Hoàng lại. Sau đó, Hoàng bị nhóm người có vũ trang tịch thu hộ chiếu và điện thoại, đưa thẳng đến trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Myawaddy, Myanmar.

Tại đó, Hoàng bị cạo trọc đầu, bị ép lừa tiền người khác qua mạng. Nếu không đạt chỉ tiêu sẽ bị nhốt trong phòng tối và bị đánh đập dã man. Quản lý nói đã mua Hoàng với giá 100.000 nhân dân tệ (gần 366 triệu đồng) từ Châu, yêu cầu anh phải làm việc cho họ.

Hoàng bị ép làm việc 16 đến 20 giờ mỗi ngày. Người trông coi thường xuyên dùng gậy sắt đánh vào eo, quất vào tai và bỏ đói Hoàng. Dưới sự tra tấn liên tục, Hoàng sụt hàng chục cân và bị đánh đến mức mất thính giác.

Khi thấy Hoàng không thể lừa gạt ai, nhân viên trung tâm lừa đảo nói phải bồi thường chi phí mới được về nhà. Lúc này, gia đình đang tìm kiếm Hoàng ở Trung Quốc. Với sự giúp đỡ của Phòng Thương mại Triều Sán tại Myanmar, gia đình đã thương lượng với quản lý trung tâm lừa đảo và trả 350.000 nhân dân tệ (hơn 1,2 tỷ đồng) tiền chuộc.

Hoàng trở về Trung Quốc vào tháng 6. So với trước khi đi, Hoàng sụt cân rất nhiều, da đen sạm và vẫn còn vết thương trên người.

Trong khi đó, sau khi bán Hoàng với giá 100.000 nhân dân tệ, Châu sang Thái Lan chơi 10 ngày, bị cảnh sát bắt khi trở về Trung Quốc. Châu hiện bị viện kiểm sát truy tố vì tình nghi lừa đảo.

Gia đình Hoàng hy vọng Châu sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc. "Mới 17 tuổi, ai mà ngờ cô ta có thể làm ra chuyện kinh khủng như vậy?", chị Hoàng nói.

Tuệ Anh (theo Xiaoxiang Morning News)