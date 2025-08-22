Chàng tiên cá 6 múi gây sốt mạng Trung Quốc

Tiêu Tùng Dịch, 22 tuổi, sinh viên Đại học Thể thao Vũ Hán, thu hút lượng lớn khán giả tới thủy cung xem biểu diễn tiên cá.

Tiêu Tùng Dịch từ nhỏ đã mê nước, bắt đầu học bơi và lặn từ năm 7 tuổi. Lớn lên, anh muốn theo đuổi nghề huấn luyện viên lặn nhưng chấn thương năm 19 tuổi buộc Tiêu phải giải nghệ.

"Lúc đó tôi rất hoang mang nhưng quyết định học tiếp lên đại học vì nghĩ rằng đại học sẽ giúp tôi tiếp tục học hỏi và trưởng thành", chàng trai 22 tuổi chia sẻ trong buổi phỏng vấn ngày 8/8.

Chàng tiên cá 6 múi khuấy đảo thủy cung Trung Quốc Tiêu Tùng Dịch biểu diễn tại thủy cung ở Vũ Hán ngày 1/8. Video: Jiupai News

Tiêu tình cờ gia nhập ngành biểu diễn tiên cá ở thủy cung và coi đây là lĩnh vực mới đầy hứa hẹn. "Năm 2023, khi tôi biểu diễn trong một chương trình lặn ở Cáp Nhĩ Tân, thủy cung sắp biểu diễn chương trình tiên cá nhưng đang thiếu một nam diễn viên. Tôi vừa lấy được chứng chỉ nên họ đã mời tôi thử vai", Tiêu kể lại.

Anh cho hay ban đầu "rất lo lắng, sợ không biểu diễn tốt trước khán giả", nhưng trải nghiệm này đã "mở khóa" năng lực của Tiêu trong lĩnh vực biểu diễn dưới nước.

Ban đầu, do Tiêu thiếu kinh nghiệm và chưa có danh tiếng, nhiều công ty không thuê anh. Tiêu vẫn kiên trì tập luyện và rèn luyện thể hình, tự học múa dân tộc và múa cổ điển để biên đạo các động tác dưới nước. Từ lúc vào nghề, anh đã biểu diễn 300-500 buổi.

Tiêu nỗ lực cân bằng việc học với biểu diễn. Đôi khi anh phải đến biểu diễn trong các sự kiện vào sáng sớm ở thành phố khác, rồi lại vội vàng quay về Vũ Hán để vào lớp học. Anh thường làm việc vào cuối tuần khi còn trong năm học, thu nhập một ngày khoảng 2.500 tệ (350 USD).

Tiêu Tùng Dịch trả lời phỏng vấn ngày 8/8. Ảnh: Jiupai News

Hiện tại, Tiêu ký hợp đồng dài hạn với một thủy cung ở thành phố Vũ Hán, nơi các buổi trình diễn của anh luôn thu hút lượng lớn khán giả tới xem. Vào dịp cao điểm mùa hè, có ngày Tiêu biểu diễn tới 5 buổi, mỗi buổi 10-15 phút, nín thở khoảng 40 giây mỗi lần lặn xuống nước.

Nhiều người đi từ xa tới Vũ Hán để xem Tiêu trình diễn. Tiêu thường tương tác với trẻ em bằng cách vẽ trái tim trong nước, vẫy tay, hôn gió. "Tôi cảm thấy như mình đang biến giấc mơ cổ tích của các bé thành hiện thực", anh nói.

Anh cho biết các bài múa của mình "truyền tải sức mạnh nam tính thông qua sự dịu dàng". "Trong ngành biểu diễn tiên cá, nam giới vẫn còn khá hiếm. Tôi tin rằng tiên cá nam gây ra sự tương phản mạnh mẽ, khiến khán giả cảm thấy mới mẻ, đồng thời thể hiện được tính đa dạng của các buổi biểu diễn", anh nói.

Tiêu Tùng Dịch vẫy tay chào khán giả trong thủy cung Vũ Hán. Ảnh: Jiupai News

Video Tiêu trình diễn trong thủy cung gây sốt trên mạng xã hội. Nhiều người khen ngợi thân hình săn chắc của anh.

"Đàn ông tự ý thức và tuân thủ kỷ luật để rèn luyện sức khỏe thực sự rất cuốn hút. Cơ bắp đó thật đáng kinh ngạc!", một người bình luận.

"Tôi muốn đi xem ngay! Thủy cung này ở chỗ nào?", một người khác bày tỏ.

Hồng Hạnh (Theo Jiupai News)