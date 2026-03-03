Chàng rể Nga thạo cúng bái, sắm Tết ở quê vợ

Khánh HòaTừng sợ hãi tục dọn nhà và nhậu nhẹt ngày xuân, sau 6 năm làm rể Việt, Aleksandr nay tự tay chuẩn bị mâm cúng tất niên và thành thạo khấn vái tổ tiên.

Sáng 27 Tết, Bichev Aleksandr Sergeevich, 40 tuổi, xách giỏ tre, thong dong dạo bước giữa các sạp hàng ở chợ quê Diên Khánh (Khánh Hòa). Dừng chân trước hàng hoa cúc, anh nhấc nhẹ chậu hoa lên kiểm tra gốc.

"Lấy cho con cặp này. Bông to, lá xanh mới bền", Aleksandr nói tiếng Việt rành rọt. Anh không quên mặc cả thêm bớt vài giá, rồi nở nụ cười chào bà chủ sạp. Nhiều tiểu thương ngạc nhiên, thậm chí lấy giá rẻ vì thấy "anh Tây" đi chợ quá thành thạo.

Chị Mỹ Trinh, 31 tuổi, vợ Aleksandr, cho biết Tết năm nay anh chủ động giục vợ thu xếp công việc để về quê ngoại sớm. Anh muốn tự tay chuẩn bị mọi thứ, từ việc chọn bánh kẹo, mua hoa chưng bàn thờ đến dọn dẹp nhà cửa để "ra dáng rể Việt".

Bichev Aleksandr Sergeevich (40 tuổi, người Nga) đang bày biện mâm cúng dịp Tết ở quê vợ, ở Khánh Hòa, tháng 2/2026.

Thế nhưng, những cái Tết đầu tiên ở Việt Nam của chàng trai đến từ xứ sở bạch dương không hề suôn sẻ. Mùa Tết đầu tiên làm rể vào năm 2019 Aleksandr đã "choáng váng" vì quá nhiều hoạt động từ sáng tới đêm. Trong khi năm mới ở Nga là thời gian dành cho nghỉ ngơi thì ở Việt Nam, cả nhà vợ đổ xô lau chùi từng kẽ ghế gỗ chạm trổ, xịt rửa mái nhà, quét lại sơn tường và đi dọn mộ phần. Lúc đó, anh tự hỏi tại sao người Việt lại chọn cách làm việc vất vả như vậy trong kỳ nghỉ dài.

Nỗi sợ dọn nhà chưa qua, tục chúc Tết tiếp tục khiến anh bối rối. Aleksandr thấy hàng xóm, họ hàng ghé thăm nhà liên tục từ sáng sớm. Trong những bữa cơm đãi họ hàng, vì chưa hiểu văn hóa "nhấp môi" hay "uống giao lưu", anh cứ ngỡ mỗi lời mời là phải uống cạn nên suýt say khướt ngay ngày mùng 1.

Anh cũng từng gặp tình huống khó xử với tục xông đất. Có năm vô tình bước vào một cửa hàng sáng đầu năm, anh nhận thấy sự ái ngại của chủ quán vì mình "không hợp tuổi". Những quy tắc không tên ấy từng khiến Aleksandr cảm thấy như một người ngoài cuộc.

Qua từng năm, Aleksandr âm thầm quan sát và bắt đầu hiểu ý nghĩa của sự bận rộn trong dịp Tết của người Việt. Anh nhận ra lau chùi bàn thờ là cách thể hiện sự tôn trọng tổ tiên; mâm ngũ quả mang theo ước nguyện đủ đầy; hoa cúc không chỉ để đẹp mà còn tượng trưng cho trường thọ.

"Tôi nhận ra những hoạt động ngày Tết không phải là nghĩa vụ, mà là sự đồng hành. Đó là dịp mọi thành viên cùng bắt tay chăm chút cho một nếp nhà chung", người đàn ông 40 tuổi bộc bạch.

Dịp Tết năm nay, hình ảnh Aleksandr mặc chiếc áo cũ của bố vợ, xắn quần, ngồi bệt dưới sàn tỉ mẩn đánh sạch bụi bộ ghế gỗ trở nên quen thuộc với xóm nhỏ Diên Khánh. Không chỉ thạo việc nhà, chàng rể Nga giờ đây còn đảm nhận vai trò "tài xế" chính, tự tin chở cả gia đình đi chúc Tết họ hàng.

Bichev Aleksandr Sergeevich cùng vợ (ngoài cùng bên phải) chụp cùng gia đình vợ dịp Tết, tháng 2/2026. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bà Mỹ Lệ, 53 tuổi, mẹ vợ Aleksandr, không giấu được niềm vui. Những năm đầu mới về, dù nỗ lực học tiếng Việt, con rể bà vẫn ngại ngùng khi đối diện họ hàng. "Năm nay con tháo vát lắm, dậy từ 5h sáng phụ giúp bày biện mâm cúng, cùng bố hóa vàng rất thành tâm", bà Lệ tự hào.

Sáu năm làm rể, Aleksandr không còn đón Tết như một du khách. Dưới mái hiên nhà cổ ở Diên Khánh, anh ngồi bên mâm cỗ có bánh chưng, dưa hành, thạo cách nâng ly chúc sức khỏe ông bà.

"Ở Việt Nam, Tết là lúc mọi thứ dừng lại để dành chỗ cho tình thân. Giờ đây, Tết không còn là 'cú sốc' dọn nhà, mà là lúc trái tim tôi thực sự thuộc về nếp nhà Việt", Aleksandr mỉm cười nói.

Video "rể Tây ăn Tết ở quê ngoại" sau Tết Bính Ngọ do vợ anh đăng trên trang cá nhân thu hút hơn một triệu lượt xem. Nhiều người xem khen "nhìn cử chỉ, điệu bộ đến từng động tác cúng bái còn thành thạo hơn một số người Việt".

