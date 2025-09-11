Chàng kỹ sư xây dựng tìm em

Anh 33 tuổi, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Nghệ An đầy nắng và gió.

Anh, một kỹ sư xây dựng đang rong ruổi theo những công trình góp một phần nhỏ làm đẹp tươi cho đất nước lại quên mất phải tìm em ở nơi đâu. Để giờ đây anh có vài dòng tâm sự muốn nhắn gửi mong em đọc được và cho anh địa chỉ để anh tìm đến em nhé em.

Bạn bè, đồng nghiệp hay nói anh hiền lành, hòa đồng và có đôi chút hơi rụt rè. Cuộc sống với công việc, mưu sinh đầy bận rộn làm anh quên mất đã đến lúc mình cần có một người để đồng hành, sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống và cùng nhau xây dựng tương lai tốt đẹp hơn. Đến giờ anh rất mong gặp được em - người con gái cùng anh viết một chương mới trong cuộc đời.

Về em, anh không mong gì, chỉ mong em hiểu được những dòng chia sẻ của anh, cùng anh xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Em có thể chưa kết hôn hoặc từng kết hôn. Anh hy vọng chúng mình chỉ hơn hoặc kém nhau ít tuổi thôi để chúng ta có thể đồng điệu trong suy nghĩ. Em có công việc bình thường để hai đứa cùng nhau xây dựng cuộc sống tươi đẹp hơn.

Mong em đọc được những dòng thư này và cho anh biết em đang ở đâu nhé. Anh sẽ chạy tới để tìm em.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ