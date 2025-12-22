Chàng kỹ sư xây dựng chờ em

Chào em, người sau này sẽ cùng anh đồng hành nốt quãng đời còn lại.

Anh 33 tuổi, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Nghệ An đầy nắng và gió. Công việc của một kỹ sư xây dựng khá bận rộn nên đến giờ anh quên mất phải tìm em - người con gái mà anh mong chờ.

Về tính cách, anh hiền lành, vui vẻ, hòa đồng với mọi người xung quanh. Trong công việc và cuộc sống, anh luôn cố gắng, phấn đấu để mọi việc được hoàn thành và mỗi ngày một tốt hơn.

Cũng đã qua cái thời thanh niên đầy sôi nổi, nhiệt huyết với bao hoài bão. Giờ đây, khi bạn bè đã có cho mình những tổ ấm nho nhỏ với tiếng cười đùa của trẻ thơ, anh lại mong ước tìm được một người để cùng trò chuyện, sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống và cùng nhau xây dựng một cuộc sống tươi mới hơn.

Sinh trưởng trong gia đình cơ bản, bố anh đã mất, anh đang ở cùng mẹ và em gái. Nhưng sau này khi gặp được em, anh và em sẽ xây dựng một tổ ấm nho nhỏ riêng, nên em không phải lo nghĩ về việc sống chung với mẹ chồng hay em chồng đâu nhé, em yên tâm. Mai sau về sống với nhau, em cũng sẽ không phải lo nấu ăn, rửa bát, nuôi con một mình đâu, anh luôn sẵn sàng chia sẻ cùng em. Em nấu cơm, anh rửa bát; em giặt đồ, anh phơi đồ, chúng ta cùng nhau làm việc.

Anh sống có kế hoạch, đặc biệt là kế hoạch tài chính rõ ràng. Tiền bạc sẽ không phải là vấn đề trong cuộc sống của anh và em.

Tuy nhiên, anh có một yếu điểm mà theo anh là lớn nhất khiến anh đến giờ vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai, đó là ngoại hình. Anh không đẹp trai, cũng không cao ráo, và có lẽ cũng do duyên chưa tới.

Về em, anh không mong gì hơn, chỉ mong em đọc được những dòng chia sẻ ngắn ngủi này và đồng cảm cùng anh. Em có thể ít hoặc hơn anh một vài tuổi, có thể đã từng kết hôn hoặc chưa, nhưng anh hy vọng em không còn vướng bận con cái, và mong em có một công việc bình thường để cùng anh chung tay xây dựng một cuộc sống mới. Anh cũng mong chúng mình không ngại khoảng cách địa lý, nhưng vẫn hy vọng em ở khu vực từ Nghệ An đổ ra phía Bắc để tiện đường thăm nội ngoại, dù tuổi tác có chênh lệch nhau. Vì anh nghĩ, một khi chúng ta đã là một thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua.

Qua VnExpress, anh xin gửi những dòng thư ngắn ngủi này, mong em nhận được và cho anh một tín hiệu nhé. Anh rất mong chờ chúng ta sẽ bắt đầu một câu chuyện mới. Anh chờ thư em.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ